В Екатеринбурге несколько школ и детсадов до сих пор остаются без тепла

Депутаты гордумы решили заставить администрацию принять "исчерпывающие меры".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

В Екатеринбурге отопление до сих пор отсутствует в нескольких школах и детских садах.

По словам главы департамента образования Екатерины Сибирцевой, причина отсутствия отопления не в муниципальных теплосетях – они готовы. Депутаты на заседании гордумы решили обязать администрацию Екатеринбурга принять "исчерпывающие меры", чтобы во всех школах и детсадах включили отопление.

Отопительный сезон в Екатеринбурге стартовал больше недели назад. Традиционно первыми тепло должны получить социально значимые объекты – школы, больницы, детсады. Сегодня, 26 сентября, стартовал третий этап подключения отопления.