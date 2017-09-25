Сейчас батареи горячие в трех тысячах жилых домов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

Во вторник, 26 сентября, в Екатеринбурге стартовал третий этап подключения отопления.

Это коснется домов и социальных строений в квадрате улиц Татищева - Халтурина - Готвальда -Стрелочников - Луначарского - проспект Ленина, Амундсена - Московская Объездная, а также на Эльмаше, в районе цирка и СДЮШОР "Юность" и других близлежащих кварталах.

– По данным на 25 сентября, в Екатеринбурге уже получили отопление 2 960 многоквартирных домов, – сообщает пресс-служба мэрии.

При этом в городе уже обеспечили теплом 107 школ, 253 детских сада, 79 больниц.

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