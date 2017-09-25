В Каменском районе отходы стекали с очистной станции в лес рядом с поселком

Жителям грозили массовые инфекционные заболевания.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

Прокуратура заставила администрацию Каменского района заменить старые очистные сооружения в поселке Первомайский, которые могли спровоцировать массовые инфекционные заболевания среди жителей.

Во время проверки очистной станции выяснилось, что часть сооружений хозяйственно-бытовой канализации разрушена и не эксплуатируется, сточные воды на них не поступают. В рабочем состоянии находилась только система отведения сточных вод и канализационно-насосной станции.

– Стоки под давлением насосов поступают на рельеф местности и на земли (в почву и недра, подземные воды) вблизи очистных сооружений и в лесной массив, находящийся между пос. Первомайский и территорией бывших очистных сооружений. Сточные воды не подвергаются санитарной очистке и обезвреживанию, – рассказали в областной прокуратуре.

Такая ситуация наносила ущерб окружающей среде и могла спровоцировать массовые инфекционные заболевания среди жителей поселка.