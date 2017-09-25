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В Каменском районе отходы стекали с очистной станции в лес рядом с поселком

В Каменском районе отходы стекали с очистной станции в лес рядом с поселком
16+
Фото: torange.biz
Жителям грозили массовые инфекционные заболевания.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

Прокуратура заставила администрацию Каменского района заменить старые очистные сооружения в поселке Первомайский, которые могли спровоцировать массовые инфекционные заболевания среди жителей.
 
Во время проверки очистной станции выяснилось, что часть сооружений хозяйственно-бытовой канализации разрушена и не эксплуатируется, сточные воды на них не поступают. В рабочем состоянии находилась только система отведения сточных вод и канализационно-насосной станции. 

 Стоки под давлением насосов поступают на рельеф местности и на земли (в почву и недра, подземные воды) вблизи очистных сооружений и в лесной массив, находящийся между пос. Первомайский и территорией бывших очистных сооружений. Сточные воды не подвергаются санитарной очистке и обезвреживанию,  рассказали в областной прокуратуре. 

Такая ситуация наносила ущерб окружающей среде и могла спровоцировать массовые инфекционные заболевания среди жителей поселка. 
  • Прокуратура направила иск в суд с требованием обязать администрацию Каменского района модернизировать очистную станцию. 25 сентября суд полностью удовлетворил иск.
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Маша Шмурыгина, 26.09.2017, 10:10
Тэги: Суд, Здоровье
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