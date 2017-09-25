Наверх
За деньгами – в море или небо: Минтруд РФ назвал самые высокооплачиваемые профессии в стране
13:59, сегодня
В школах Екатеринбурга не хватает учителей начальных классов
14:09, сегодня
Воры-сладкоежки: на Уралмаше ограбили ларек с мороженым
13:33, сегодня
В кинотеатре "Космос" не отказывались от показа фильма "Матильда"
13:28, сегодня
Группа ВТБ расширила список получателей коммунальных платежей
В Екатеринбурге должник сбил на машине человека, пытаясь скрыться от приставов
12:59, сегодня
ВТБ Капитал стал лауреатом премии Russia PE Awards
12:36, сегодня
Из-за ЧМ-2018 в Екатеринбурге перенесут школьные выпускные
12:27, сегодня
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Минфин ждет 50%-ные дивидендные выплаты госкомпаний
В администрации Екатеринбурга назвали сроки открытия улицы Татищева
11:56, сегодня
В Верхотурье появился аудиогид для туристов
11:55, сегодня
В Екатеринбурге перенесли открытие проспекта Ленина
11:37, сегодня
Вкладчикам ВТБ предлагают в подарок год мобильной связи при открытии вклада "Громкая выгода"
В Екатеринбурге стартовал третий этап подключения отопления
11:35, сегодня
Обеспечение доступа к общему имуществу – обязанность собственников
11:23, сегодня
В Екатеринбурге на полтора месяца закроют улицу Цвиллинга
10:52, сегодня
В Екатеринбурге состоится отборочный тур шахматного турнира "Открытие Брокер"
Инспекторы FIFA прилетят на Урал и проверят "Екатеринбург Арену"
10:36, сегодня
В Каменском районе отходы стекали с очистной станции в лес рядом с поселком
10:10, сегодня
Комедия "Подыскиваю жену. Недорого!" в Екатеринбурге
09:31, сегодня
Банкоматы ВТБ24 начинают принимать карты China Union Pay и American Express
"Азур Эйр" на семь часов задерживает рейс из Екатеринбурга в Китай
09:23, сегодня
В Нижнем Тагиле шестой день ищут пропавшего подростка
08:46, сегодня
В Свердловской области похолодает до –8
08:34, сегодня
Екатеринбург присоединился к масштабной акции в честь Всемирного дня ответственного потребления пива
В пожаре под Екатеринбургом погиб человек
08:13, сегодня
"Когда падали, не кричали": спасатели четыре часа несли израненного в горах екатеринбуржца
20:30, 25.09.20171
С октября в трех районах Екатеринбурга станет меньше парковочных мест
19:31, 25.09.2017
Главный государственный инспектор оценил опыт Свердловской области по синхронизации капитального и текущего ремонта
В осень – с премьерами! В новом сезоне телеканал СТС порадует поклонников космоса, спорта и психологии
19:01, 25.09.2017
За фиктивных пациентов врач из Артемовского может получить реальный срок
18:39, 25.09.2017
"По телефону – 2 тысячи, вживую – 5": воспитательница, уволенная из-за фото в Instagram, требует гонорары за интервью
18:13, 25.09.20171
Кинотеатр "Космос" в Екатеринбурге почти закончили восстанавливать после пожара
18:08, 25.09.2017
30 тысяч за неделю: количество заболевших ОРВИ в Екатеринбурге увеличивается с каждым днем
17:58, 25.09.20172
Женщина-убийца "Тропиканка" из Нейво-Шайтанского выйдет на свободу раньше
17:10, 25.09.2017
"Не бросила тренировки, даже когда разбили лицо": юная екатеринбурженка вышла в финал телешоу "Дети на льду. Звезды"
17:05, 25.09.2017
В Екатеринбурге полиция ищет жертв банды, грабившей пенсионеров
16:54, 25.09.2017
Под Екатеринбургом на месяц закроют мост на трассе М-5
16:40, 25.09.2017
МЧС предупредило о гололеде на дорогах Урала
16:32, 25.09.20171
"Спасибо, милые друзья": накануне гибели в Башкирии альпинистка из Екатеринбурга отметила день рождения
16:08, 25.09.20171
Только двести человек подписались против строительства храма-на-воде
15:59, 25.09.20173
Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке лихорадки в Италии
15:50, 25.09.2017
Опыт Среднего Урала по капремонту вошел в число лучших практик России
15:40, 25.09.20171
Проблемы с наличием загранпаспортов в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле уже решены
15:30, 25.09.2017
В правительстве России начали читать Telegram-каналы
15:23, 25.09.2017
В Асбесте нотариус с сообщницами отбирали квартиры у алкоголиков и психбольных
14:52, 25.09.20174
В Крыму, на даче, дома: подведены итоги летнего сезона 2017 года
14:02, 25.09.2017
Группа ВТБ запустила сервис дистанционного одобрения лимита на банковские гарантии
14:02, 25.09.2017
Тройное ДТП парализовало проспект Космонавтов в Екатеринбурге
13:58, 25.09.2017
В Екатеринбурге задержали парней, которые устроили фотосессию на телебашне
13:44, 25.09.2017
Куйвашев узнал имена своих первых заместителей
13:19, 25.09.2017
Оставили тело и ушли: стали известны подробности трагедии на перевале Дятлова
12:42, 25.09.2017
Большинство россиян не может накопить деньги и исполнить свои желания
12:18, 25.09.20171
На свалке под Екатеринбургом задержали нелегальных мигрантов
12:11, 25.09.20171
Скончался один из авторов генплана Екатеринбурга Владимир Букин
11:46, 25.09.2017
Картины Маяковского и стихи Малевича: в Екатеринбурге откроется выставка русского авангарда
11:19, 25.09.20172
ВТБ24 объявил конкурс на лучшие частные инвестиции
11:00, 25.09.2017
Житель Свердловской области убил брата кувалдой
10:59, 25.09.2017

В кинотеатре «Космос» не отказывались от показа фильма «Матильда»

В кинотеатре "Космос" не отказывались от показа фильма "Матильда"
16+
Фото: Олег Галимов / "Наша Газета"
Там уточнили, что репертуара на октябрь пока еще нет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

В киноконцертном театре "Космос" в Екатеринбурге опровергли информацию, появившуюся в СМИ, о том, что в показывать "Матильду" здесь не будут.

– Афиши на октябрь у нас пока нет, планируется до конца этой недели все оформить. Будем ли показывать "Матильду" – вопрос открыт, что ее точно не будет в нашем репертуаре – неправда, – уточнили "Нашей Газете" в службе по маркетингу "Космоса".

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 26.09.2017, 13:28
Тэги: Развлечения, Жизнь в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Финансы Кризис и санкции Снос монастыря на Качканаре Женщины ИГИЛ Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Мистика Секс Волейбол Война ритуальных агентств Знаменитости Доска позора Недвижимость Свердловской области Студенты Расстрел на Депутатской ГИБДД Эксклюзив Скандалы Мода Авто Происшествия Репортаж Афиша ДТП Позитив Туризм Мировые новости Пожар Транспорт Скорая помощь Отдых Школа Погода Футбол Шоу-бизнес Грипп Тест Слухи Дело Пьянкова Скандал с Новиковым Семья Дети ЖКХ Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов СМИ Развлечения Ловец покемонов Ельцин-центр Видео Горящие авто Грипп в Екатеринбурге Лайфхак Рейтинг Жизнь в городе Высокие технологии Экономика Военный репортаж Медицина Сибирская язва Обрушение крыши на Калинина МЧС Музыка Новый год Растения Интернет Строительство Спорт Недвижимость Красота Новости России Дороги Криминал Ошибки врачей Самолет Минобороны упал в Якутии Животные ЗАГС Опрос ВУЗ Мультимедиа ЖКХ Свердловской области Екатеринбуржцы в разных странах Отношения Корь Новости Необычное Голодовка в колонии Суд Приостановка полетов в Египет Психология Деньги Коллекторы Истории 9 мая История Екатеринбурга В Екатеринбурге -40 градусов Дом-2 Гололед Путин Биатлон Катастрофа Кто заработал Пусть говорят Статистика Бизнес История успеха Приговор Лошагину Искусство Фото Здоровье 9 мая Ту 154 Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Убийство в Рахмангулово Парковки Экономия Рецензия Культура Мотоциклы Транспортная реформа Общественный транспорт ЧМ-2018 Хэллоуин-2015 Взятки Хоккей В Египте разбился самолет с российскими туристами Храм святой Екатерины Крушение самолета под Ростовом Бэби-боксы Расстрел Дорожные воины Расписание Смерть Баскетбол Производство Розыск Личное Новости дня Образование Отключение света Уралмаш, Эльмаш Горячее Интервью Взрыв Самолет Выставки Мужчины Конкурсы Еда Религия Политика Убийство Ирины Вахрушевой

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru