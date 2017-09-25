В кинотеатре «Космос» не отказывались от показа фильма «Матильда»

Там уточнили, что репертуара на октябрь пока еще нет.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017
В киноконцертном театре "Космос" в Екатеринбурге опровергли информацию, появившуюся в СМИ, о том, что в показывать "Матильду" здесь не будут.
– Афиши на октябрь у нас пока нет, планируется до конца этой недели все оформить. Будем ли показывать "Матильду" – вопрос открыт, что ее точно не будет в нашем репертуаре – неправда, – уточнили "Нашей Газете" в службе по маркетингу "Космоса".
- Отметим, кинотеатру в "Фан-Фане" пришли письма с угрозами и требованием убрать кино из проката, однако там уточнили, что в их репертуаре "Матильда" будет. В "Салюте" и "Пассаже" также подтвердили, что кинопоказы состоятся.
- В кинотеатре в ТЦ "Алатырь" решили оградить посетителей от неприятностей и отказались от скандальной ленты.
- Также есть информация, что режиссер Алексей Учитель принял приглашение приехать на премьеру "Матильды" в Екатеринбург.
- ККТ "Космос" буквально вчера закончили реставрировать после того, как житель Ирбита въехал в него на УАЗике с газовыми баллонами и устроил взрыв.
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