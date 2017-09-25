В кинотеатре «Космос» не отказывались от показа фильма «Матильда»

Там уточнили, что репертуара на октябрь пока еще нет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

В киноконцертном театре "Космос" в Екатеринбурге опровергли информацию, появившуюся в СМИ, о том, что в показывать "Матильду" здесь не будут.

– Афиши на октябрь у нас пока нет, планируется до конца этой недели все оформить. Будем ли показывать "Матильду" – вопрос открыт, что ее точно не будет в нашем репертуаре – неправда, – уточнили "Нашей Газете" в службе по маркетингу "Космоса".

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