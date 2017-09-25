Наверх
Комедия "Подыскиваю жену. Недорого!" в Екатеринбурге
09:31, сегодня
"Азур Эйр" на семь часов задерживает рейс из Екатеринбурга в Китай
09:23, сегодня
В Нижнем Тагиле шестой день ищут пропавшего подростка
08:46, сегодня
В Свердловской области похолодает до –8
08:34, сегодня
Группа ВТБ расширила список получателей коммунальных платежей
В пожаре под Екатеринбургом погиб человек
08:13, сегодня
"Когда падали, не кричали": спасатели четыре часа несли израненного в горах екатеринбуржца
20:30, 25.09.20171
С октября в трех районах Екатеринбурга станет меньше парковочных мест
19:31, 25.09.2017
Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев: Минфин ждет 50%-ные дивидендные выплаты госкомпаний
В осень – с премьерами! В новом сезоне телеканал СТС порадует поклонников космоса, спорта и психологии
19:01, 25.09.2017
За фиктивных пациентов врач из Артемовского может получить реальный срок
18:39, 25.09.2017
"По телефону – 2 тысячи, вживую – 5": воспитательница, уволенная из-за фото в Instagram, требует гонорары за интервью
18:13, 25.09.20171
Вкладчикам ВТБ предлагают в подарок год мобильной связи при открытии вклада "Громкая выгода"
Кинотеатр "Космос" в Екатеринбурге почти закончили восстанавливать после пожара
18:08, 25.09.2017
30 тысяч за неделю: количество заболевших ОРВИ в Екатеринбурге увеличивается с каждым днем
17:58, 25.09.20172
Женщина-убийца "Тропиканка" из Нейво-Шайтанского выйдет на свободу раньше
17:10, 25.09.2017
В Екатеринбурге состоится отборочный тур шахматного турнира "Открытие Брокер"
"Не бросила тренировки, даже когда разбили лицо": юная екатеринбурженка вышла в финал телешоу "Дети на льду. Звезды"
17:05, 25.09.2017
В Екатеринбурге полиция ищет жертв банды, грабившей пенсионеров
16:54, 25.09.2017
Под Екатеринбургом на месяц закроют мост на трассе М-5
16:40, 25.09.2017
Банкоматы ВТБ24 начинают принимать карты China Union Pay и American Express
МЧС предупредило о гололеде на дорогах Урала
16:32, 25.09.20171
"Спасибо, милые друзья": накануне гибели в Башкирии альпинистка из Екатеринбурга отметила день рождения
16:08, 25.09.20171
Только двести человек подписались против строительства храма-на-воде
15:59, 25.09.20173
Екатеринбург присоединился к масштабной акции в честь Всемирного дня ответственного потребления пива
Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке лихорадки в Италии
15:50, 25.09.2017
Опыт Среднего Урала по капремонту вошел в число лучших практик России
15:40, 25.09.20171
Проблемы с наличием загранпаспортов в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле уже решены
15:30, 25.09.2017
Главный государственный инспектор оценил опыт Свердловской области по синхронизации капитального и текущего ремонта
В правительстве России начали читать Telegram-каналы
15:23, 25.09.2017
В Асбесте нотариус с сообщницами отбирали квартиры у алкоголиков и психбольных
14:52, 25.09.20174
В Крыму, на даче, дома: подведены итоги летнего сезона 2017 года
14:02, 25.09.2017
Эксперимент: обычный стеклопакет против энергосберегающих стекол
Группа ВТБ запустила сервис дистанционного одобрения лимита на банковские гарантии
14:02, 25.09.2017
Тройное ДТП парализовало проспект Космонавтов в Екатеринбурге
13:58, 25.09.2017
В Екатеринбурге задержали парней, которые устроили фотосессию на телебашне
13:44, 25.09.2017
Куйвашев узнал имена своих первых заместителей
13:19, 25.09.2017
Оставили тело и ушли: стали известны подробности трагедии на перевале Дятлова
12:42, 25.09.2017
Большинство россиян не может накопить деньги и исполнить свои желания
12:18, 25.09.20171
На свалке под Екатеринбургом задержали нелегальных мигрантов
12:11, 25.09.20171
Скончался один из авторов генплана Екатеринбурга Владимир Букин
11:46, 25.09.2017
Картины Маяковского и стихи Малевича: в Екатеринбурге откроется выставка русского авангарда
11:19, 25.09.20172
ВТБ24 объявил конкурс на лучшие частные инвестиции
11:00, 25.09.2017
Житель Свердловской области убил брата кувалдой
10:59, 25.09.2017
Пострадавший умер в больнице: полиция ищет очевидцев ДТП в Екатеринбурге
10:58, 25.09.2017
На Кубке Челябинской области по бодибилдингу уральская команда завоевала 9 медалей
10:46, 25.09.2017
Екатеринбуржец засудил автодилера за ошибку на сайте
10:22, 25.09.2017
В Екатеринбурге автобус задавил мужчину, сидевшего на проезжей части
10:07, 25.09.2017
Проще пешком: утром Екатеринбург встал в километровые пробки
09:44, 25.09.2017
Дети и обучение иностранным языкам
09:25, 25.09.2017
Администрацию Нижнего Тагила заставили прибраться в квартире, захламленной мусором
09:09, 25.09.2017
Ночью в Богдановиче дотла сгорела "Монетка"
09:06, 25.09.2017
Кот-альпинист из Нижнего Тагила стал героем шоу Сергея Шнурова на "Первом канале"
08:45, 25.09.2017
"Автомобилист" разгромил в Екатеринбурге "Салават Юлаев"
08:39, 25.09.2017
Свердловская область попала в десятку самых криминальных регионов РФ
08:24, 25.09.2017
Прогноз погоды в Екатеринбурге с 25 по 29 сентября
08:09, 25.09.2017
Гороскоп на неделю с 25 сентября по 1 октября 2017 года
08:00, 25.09.2017
Будет холодно и дождливо: в Екатеринбург пришла настоящая осень
19:37, 24.09.2017
"Урал" одержал первую домашнюю победу, переиграв "Тосно"
19:10, 24.09.2017

В Нижнем Тагиле шестой день ищут пропавшего подростка

В Нижнем Тагиле шестой день ищут пропавшего подростка
16+
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Мальчик ушел из школы вечером 20 сентября, но домой так и не вернулся.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

В Нижнем Тагиле пропал 16-летний Илья Наливайко.
 
Илья ушел из школы № 45 около семи часов вечера 20 сентября, с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщили в областном управлении МВД. Рост Ильи 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, темные глаза. Есть особая примета: родика на подбородке, с левой стороны под нижней губой. 
 
Был одет в трикотажную коричневую кофту, синие брюки в обтяжку, кроссовки и синюю куртку. В полиции отмечают, что подросток пропадает не первый раз, он также состоит на профучете в подразделении по делам несовершеннолетних. 
 
  • На поиск Ильи ориентированы все комплексные силы полиции. Известно, что последний раз подростка видели 21 сентября в районе кинотеатра "Родина" в Нижнем Тагиле. 
  • Сообщить информацию о местонахождении Ильи можно по телефонам: 8(3435) 47-71-02, 43-15-59 -  дежурная часть, 8(3435) 47-71-16, 47-71-56 – подразделение по делам несовершеннолетних или на линию 02.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 26.09.2017, 08:46
Тэги: Дети, Розыск
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Кризис и санкции Сибирская язва Знаменитости Спорт Религия Интервью Ошибки врачей Студенты Кто заработал Гололед Школа Дело Пьянкова Шоу-бизнес Доска позора Животные Фото СМИ Дом-2 Культура Лайфхак Необычное Обрушение крыши на Калинина Производство Секс Отношения Еда Общественный транспорт Мировые новости Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов История Екатеринбурга Бэби-боксы Грипп Суд Опрос Парковки Тест Расстрел на Депутатской ЗАГС Дороги Голодовка в колонии Самолет Минобороны упал в Якутии ЖКХ Свердловской области Образование Эксклюзив Личное ГИБДД Экономия Взрыв Расписание Рецензия Ловец покемонов Убийство в Рахмангулово В Египте разбился самолет с российскими туристами Высокие технологии Новости дня Конкурсы Дорожные воины Крушение самолета под Ростовом Слухи Строительство Путин Дети Расстрел Политика Новости Катастрофа Интернет Ту 154 Позитив Афиша Жизнь в городе Храм святой Екатерины Авто Развлечения Пожар Бизнес Отключение света Уралмаш, Эльмаш Новый год Деньги Приговор Лошагину Выставки Семья Взятки ДТП Погода Хоккей Убийство Ирины Вахрушевой Мультимедиа В Екатеринбурге -40 градусов Видео Мужчины 9 мая Растения Пусть говорят Здоровье Горящие авто Транспортная реформа МЧС Недвижимость Свердловской области Статистика Репортаж Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Истории 9 мая Мотоциклы Коллекторы История успеха Красота Происшествия Психология Недвижимость Военный репортаж Экономика ИГИЛ Смерть Искусство Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Криминал Женщины Корь Новости России Горячее Хэллоуин-2015 Ельцин-центр Самолет ЧМ-2018 Мистика Отдых Скандал с Новиковым Мода Туризм Розыск Медицина Транспорт Музыка Грипп в Екатеринбурге Приостановка полетов в Египет Скорая помощь Екатеринбуржцы в разных странах Финансы Война ритуальных агентств Баскетбол Снос монастыря на Качканаре Скандалы Волейбол Футбол ВУЗ Рейтинг Биатлон ЖКХ

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru