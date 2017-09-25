В Нижнем Тагиле шестой день ищут пропавшего подростка

Мальчик ушел из школы вечером 20 сентября, но домой так и не вернулся.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

В Нижнем Тагиле пропал 16-летний Илья Наливайко.

Илья ушел из школы № 45 около семи часов вечера 20 сентября, с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщили в областном управлении МВД. Рост Ильи 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, темные глаза. Есть особая примета: родика на подбородке, с левой стороны под нижней губой.

Был одет в трикотажную коричневую кофту, синие брюки в обтяжку, кроссовки и синюю куртку. В полиции отмечают, что подросток пропадает не первый раз, он также состоит на профучете в подразделении по делам несовершеннолетних.

На поиск Ильи ориентированы все комплексные силы полиции. Известно, что последний раз подростка видели 21 сентября в районе кинотеатра "Родина" в Нижнем Тагиле.

Сообщить информацию о местонахождении Ильи можно по телефонам: 8(3435) 47-71-02, 43-15-59 - дежурная часть, 8(3435) 47-71-16, 47-71-56 – подразделение по делам несовершеннолетних или на линию 02.

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