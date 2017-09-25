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В Нижнем Тагиле судят директора похоронного агентства, которое обмануло несколько десятков клиентов

В Нижнем Тагиле судят директора похоронного агентства, которое обмануло несколько десятков клиентов
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Его контора похитила 3 миллиона рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

В Нижнем Тагиле проходит суд над директором похоронного агентства Артемом Захаровым. Ранее НАША писала, что изготовитель памятников обманул десятки клиентов, которые заплатили за услуги фирмы, но ничего взамен не получили.

Клиенты заплатили за изготовление надгробий, однако исполнения обязательств со стороны фирмы так и не дождались – фирма просто закрылась. Жертвами обмана стали несколько десятков человек – в Нижнем Тагиле, Верхней и Нижней Салде, а также в Кушве.

Теперь пострадавшие требуют вернуть деньги через суд.

Всего потерпевшими готовы себя признать 60 человек. Обвинение считает, что мужчина знал, что не сможет выполнить условия договоров, но брал с клиентов деньги. 

  • Ущерб составил 3 миллиона 385 тысяч рублей.
  • Подсудимый вину не признает.
  • Процесс продолжится в ближайшее время.

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Галина Исакова, 26.09.2017, 19:40
Тэги: Скандалы, Смерть
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