В пожаре под Екатеринбургом погиб человек

Спасатели наткнулись на труп, когда разбирали завалы на пепелище.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

В поселке Горный Щит под Екатеринбургом сгорел частный дом, в огне погиб его хозяин, сообщает служба спасения "Сова".

Сообщение о пожаре на улице Свердлова поступило в четвертом часу дня. Когда пожарные расчеты прибыли к месту ЧП, огонь уже охватил дом полностью. Ранг пожара подняли до повышенного уровня сложности, площадь возгорания достигла 150 квадратных метров. Всего в борьбе с огнем участвовали шесть пожарных машин.