В пожаре под Екатеринбургом погиб человек

Спасатели наткнулись на труп, когда разбирали завалы на пепелище.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017
В поселке Горный Щит под Екатеринбургом сгорел частный дом, в огне погиб его хозяин, сообщает служба спасения "Сова".
Сообщение о пожаре на улице Свердлова поступило в четвертом часу дня. Когда пожарные расчеты прибыли к месту ЧП, огонь уже охватил дом полностью. Ранг пожара подняли до повышенного уровня сложности, площадь возгорания достигла 150 квадратных метров. Всего в борьбе с огнем участвовали шесть пожарных машин.
Во время разбора сгоревших конструкций дома спасатели обнаружили труп. Следователи устанавливают личность погибшего.