В школах Екатеринбурга не хватает учителей начальных классов

Педагоги вынуждены работать в две смены.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

В екатеринбургских школах не хватает учителей, в особенности педагогов в начальных классах. Об этом рассказала руководитель городского департамента образования Екатерина Сибирцева.

По ее словам, некоторые учителя вынуждены вести сразу два класса и работать в две смены. Также нехватает преподавателей литературы, русского и иностранных языков и математики.

На данный момент прогнозируется только усугубление ситуации, так как до 2025 года в Екатеринбурге должны появится 75 тысяч новых учебных мест, поэтому учителей будет не хватать еще больше.

Сибирцева также уточнила, что сейчас большая часть учителей работает на полторы ставки и зарабатывает порядка 33 тысяч рублей.

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