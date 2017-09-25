В Свердловской области похолодает до –8

Ночью и днем возможны дожди со снегом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

В Свердловской области похолодает до минус 6-8 градусов в ночное время. Такие температуры Уральский гидрометцентр прогнозирует 27 и 28 сентября.

27 сентября ночью при прояснении похолодает до минус 6 градусов. Днем плюс 2-7 градусов, местами пройдут дожди с мокрым снегом. Ветер северный, силой до 9 метров в секунду.

28 сентября при прояснении температура воздуха ночью опустится до минус 8 градусов, возможен дождь с мокрым снегом. Днем плюс 5-10 градусов, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.