В Верхотурье появился аудиогид для туристов

Маршрут состоит из 19 точек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

В Свердловской области презентовали аудиогид по Верхотурью. Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, разработан он был совместно с центром развития паломнического туризма в регионе.

Маршрут аудиогида получился из 19 точек: начинается он от Свято-Николаевского мужского монастыря, а заканчивается на смотровой башне Кремля. Также туристы побывают в Надвратной Симеоно-Аннинской церкви, Свято-Николаевской церкви, Преображенском соборе, Крестовоздвиженском соборе, православном музее и Монастырской церковно-приходской школе.

– Это наиболее изученные объекты, хорошо описанные историками, по ним есть замечательные экскурсии, – уверена один из авторов гида Елена Костина. – Но для человека, индивидуально приехавшего сюда, нужно их описание. Также мы рассказали и о некоторых других памятных местах Верхотурья, например, про подвесной мост через реку Туру и памятный знак, установленный в честь 400-летия Верхотурья.

Авторами аудиогида стали научные сотрудники музеев, специалисты монастырей, паломники и опытные гиды.

Аудиогид был представлен на стратегической сессии «Перспективы и возможности для развития паломнического туризма в Свердловской области», в которой участвовали представители органов власти, епархии, туриндустрии, сферы образования и музейного сообщества.

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