Завтра в Березовском начнут судить бывшего полицейского, выстрелившего в голову мигранту

Во время совершения преступления мужчина работал в правоохранительных органах.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.09.2017

В среду, 27 сентября, в Березовском городском суде пройдет первое заседание по уголовному делу бывшего полицейского группы охраны и конвоирования подозреваемых.

Как ранее сообщали в прес-службе СКР по Свердловской области, 30 июня в Березовском нетрезвый полицейский остановил двоих уроженцев одной из среднеазиатских республик.

Как рассказали НАШЕЙ в Березовском городском суде, на заседании будут присутсвовать пострадавший и обвиняемый. Заседание состоится в 14:00.

Экс-полицейский обвиняется по статье "Превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия, с применением оружия".

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