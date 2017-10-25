В честь чемпионата мира в «Уральскую ночь музыки-2018» будут работать спортивные площадки

16+ Фото: Олег Галимов / "Наша Газета"

Одна из них будет около Центрального стадиона. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017 В связи с проходящим в 2018 году чемпионатом мира по футболу Ural Music Night тоже коснется спортивной тематики, рассказал на пресс-конференции директор фестиваля Евгений Горенбург. В районе стадиона "Екатеринбург Арена" будет работать специальная спортивная площадка "Песни болельщиков". – В районе стадиона мы запустим площадку, на которой будут исполняться песни болельшиков, команд, сотрудничаем с ФК "Урал", у них тоже есть свои композиции. Также идут переговоры с Sony Play Station. На их площадке будут установлены экраны, играть саундтреки к играм. Пока направили письма в головной офис, предстоит встреча с представителями уральской Sony, – уточнил Горенбург. Он отметил, что общее количество площадок в 2018 году останется примерно тем же – около 100. И территорию фестиваля, которая растянется от Дворца молодежи до Исети, увеличивать не планируют.

Напомним, приглашенными звездами в 2018 году станут Светлана Лобода, Земфира и, возможно, Оксимирон и "Баста". Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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