Екатеринбургский аэропорт Кольцово признали готовым к зимнему сезону

С наступлением минусовых температур жидкостью от наледи обработали 200 самолетов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017

В международном аэропорту Кольцово завершилась подготовка к зиме.

Специальная комиссия проверила, сооружения и оборудование "Кольцово", персонал, а также запасы реагентов против наледи.

– Характерной особенностью технологического процесса в аэропорту зимой является обработка воздушных судов противообледенительными составами, обеспечивающими безопасный взлет, – пояснили с пресс-службе аэропорта.

В Кольцово для этих целей задействовали пять машин, оборудованных телескопическими стрелами, способными подниматься на высоту до 16,5 метров.

Также, в аэропорту сообщили, что в случае необходимости чистки взлетной полосы от снега и льда готовы выйти еще 50 машин спецтехники.

С начала октября обработку против обледенения прошли 200 самолетов.

По результатам проверки Кольцово был признан готовым к зимне-осеннему сезону.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!