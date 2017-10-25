Фотограф из Екатеринбурга снял потрясающие пейзажи Свердловской области

Снимки были сделаны как с земли, так и с высоты птичьего полета.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017

Фотограф из Екатеринбурга Василий Яковлев сумел заснять несколько невероятно красивых пейзажей природы Свердловской области. Снимки были сделаны как с земли, так и с высоты птичьего полета. В объектив фотоаппарата попали окрестности Ревды, река Чусовая, поселок Северка, Волчихинское водохранилище и Решеты.

Василий признается, что уже давно увлекается аэрофотосъемкой и часто прибегает к помощи квадрокоптера.

По мнению фотографа, осень – очень красивое время года. Особенно на Урале.

Когда у Василия нет возможности отправиться на съемки за 200-300 километров, он фотографирует пейзажи под Екатеринбургом.

"Первый снег 22.10.2017"

Фото: Василий Яковлев