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Макаровский мост в Екатеринбурге снова закроют

Макаровский мост в Екатеринбурге снова закроют
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Фото: екатеринбург.рф
Его испытают груженым трамваем.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017

Макаровский мост перекроют в ночь на 27 октября ради очередных испытаний, сообщили в городской администрации.
 
Специалисты проверят устойчивость моста при движении рельсового транспорта - по нему пустят трамвай, груженный песком. В связи с этим проезд по мосту будет временно закрыт для транспорта и пешеходов с 22.00 26 октября до 06.00 27 октября. 
 
Как только эксперты дадут положительное заключение, на мосту запустят трамвайное движение. Сначала по нему будет курсировать один маршрут - № 21, в сторону вокзала. Затем, после установки оборудования для реверсивного движения, будет ходить трамвай № 3, в обратном направлении.
  • Ранее мост испытали десятью гружеными самосвалами. Московские специалисты проанализировали результаты испытания и пришли к выводу, что по мосту можно пустить транспорт.

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Маша Шмурыгина, 26.10.2017, 17:36
Тэги: Дороги
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