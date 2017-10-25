Макаровский мост в Екатеринбурге снова закроют

Его испытают груженым трамваем.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017

Макаровский мост перекроют в ночь на 27 октября ради очередных испытаний, сообщили в городской администрации.

Специалисты проверят устойчивость моста при движении рельсового транспорта - по нему пустят трамвай, груженный песком. В связи с этим проезд по мосту будет временно закрыт для транспорта и пешеходов с 22.00 26 октября до 06.00 27 октября.

Как только эксперты дадут положительное заключение, на мосту запустят трамвайное движение. Сначала по нему будет курсировать один маршрут - № 21, в сторону вокзала. Затем, после установки оборудования для реверсивного движения, будет ходить трамвай № 3, в обратном направлении.