Мэрия Екатеринбурга потратит 10 миллионов на ноутбуки и телефоны

Победителя конкурса на поставку техники выберут в ноябре.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на закупку техники к ЧМ-2018. Начальная сумма контракта составляет 9,9 миллионов рублей.

В документах конкурса на сайте госзакупок указано, что победитель конкурса должен купить 2 коммутатора, 2 ноутбука, 2 программно-аппаратных комплекса с возможностью отражать DDoS-атаки, лицензии к ним, и 48 телефонов с дисплеями не менее 3,5 дюйма.

Подрядчика определят 13 ноября. Поставить технику в администрацию Екатеринбурга он должен до 15 декабря этого года.