На «Ночь музыки» в Екатеринбурге пригласят Земфиру

Также на фестивале могут выступить Баста и Оксимирон.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017
Организаторы "Ночи музыки" в Екатеринбурге планируют пригласить на фестиваль Земфиру.
По словам Евгения Горенбурга, который принял участие в пресс-конференции 26 октября, главной звездой Уральской ночи музыки станет Светлана Лобода. Организаторы также пытаются пригласить бывшего барабанщика "Битлз" Ринго Стара.
– Помимо прочего, возможно, у нас выступит и Земфира, – сообщил Горенбург и добавил, что компания-партнер Durex может привезти в Екатеринбург Басту и Оксимирона.
Тема следующего фестиваля – классическая музыка. Количество площадок увеличивать не будут, чтобы не утруждать слушателей еще больше постоянными перебегами с площадки на площадку.
- В 2017 году хедлайнерами фестиваля стали группы "Браво", "Ромарио" и Вадим Самойлов. Он также посетит будущую "Ночь музыки", но выступать не будет.