На «Ночь музыки» в Екатеринбурге пригласят Земфиру

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Также на фестивале могут выступить Баста и Оксимирон. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017 Организаторы "Ночи музыки" в Екатеринбурге планируют пригласить на фестиваль Земфиру. По словам Евгения Горенбурга, который принял участие в пресс-конференции 26 октября, главной звездой Уральской ночи музыки станет Светлана Лобода. Организаторы также пытаются пригласить бывшего барабанщика "Битлз" Ринго Стара. – Помимо прочего, возможно, у нас выступит и Земфира, – сообщил Горенбург и добавил, что компания-партнер Durex может привезти в Екатеринбург Басту и Оксимирона. Тема следующего фестиваля – классическая музыка. Количество площадок увеличивать не будут, чтобы не утруждать слушателей еще больше постоянными перебегами с площадки на площадку. В 2017 году хедлайнерами фестиваля стали группы "Браво", "Ромарио" и Вадим Самойлов. Он также посетит будущую "Ночь музыки", но выступать не будет. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 26.10.2017, 13:46

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 26.10.2017, 13:46Тэги: Музыка Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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