Отрезавшую себе грудь Юлию Савиновских проверит психолог

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У екатеринбурженки отобрали детей после операции. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017 Жительницу Екатеринбурга Юлию Савиновских, у которой органы опеки отняли двух приемных детей, отправят на психологическую экспертизу, пишет Znak.com. Независимый эксперт будет решать, не помешает ли ей отсутствие груди быть хорошей матерью. Юлия будет посещать психолога вместе с мужем. – Ситуация очень сложная и неоднозначная. Я услышала обе стороны: и опека, и Юлия уверены в своей правоте. Было решено провести психологическую экспертизу хорошим независимым специалистом, чтобы установить, не помешает ли удаление груди Юлии выполнять свою женскую роль по отношению к детям, не изменит ли это отношения детей к ней как к матери и не изменит отношения внутри семьи, – цитирует Znak.com представителя Общественной палаты России Елену Альшанскую Напомним, что этой осенью органы опеки отобрали у Юлии двух приемных детей и отправили их в детский дом.

После нашумевшей истории Юлия приняла участие в программе "Пусть говорят" на "Первом канале", где получила поддержку со стороны зала.

После этого Юлия Савиновских продолжила вести свой блог трансгендера. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 26.10.2017, 10:18

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 26.10.2017, 10:18Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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