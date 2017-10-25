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Поджигателя ККТ «Космос» в Екатеринбурге признали невменяемым

Поджигателя ККТ "Космос" в Екатеринбурге признали невменяемым
16+
Фото: соцсети
Дениса Мурашова направят на принудительное лечение.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017

В областном управлении Следственного комитета сообщили, что уголовное дело в скором времени будет передано в прокуратуру области, после чего Мурашова должны направить на принудительное лечение. 

– Согласно заключению судебной комиссионной психолого-психиатрической экспертизы, гражданин признан невменяемым, в связи с чем не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими, – сообщил руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области Сергей Мальцев.

Мурашова направили на психиатрическую экспертизу, так как ранее он уже наблюдался у психиатра. В день задержания мужчина сообщил силовикам, что сначала посетил Храм-на-Крови, а затем "пошел в кино". Известно, что Мурашов участвовал в митинге против фильма "Матильда" в Тюмени.
  • Нападение на ККТ "Космос" произошло утром 4 сентября. Мурашов на УАЗе с газовыми баллонами въехал во входную группу кинотеатра, вышел из машины и поджег ее. Сам мужчина получил ожоги и был позже задержан в больнице. 
  • В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога". На восстановление входной группы кинотеатра ушло 17 миллионов рублей.
  • Поджог "Космоса" связывают с фильмом "Матильда", против которого выступают православные активисты и депутат Госдумы Наталья Поклонская. В Екатеринбурге не раз проводили акции и собирали подписи против этого фильма. Противники ленты считают, что она оскорбляет память Николая II, об отношениях которого с балериной Матильдой Кшесинской рассказывает картина. 
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Маша Шмурыгина, 26.10.2017, 14:00
Тэги: Суд
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