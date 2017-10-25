Поджигателя ККТ «Космос» в Екатеринбурге признали невменяемым

Дениса Мурашова направят на принудительное лечение.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017
В областном управлении Следственного комитета сообщили, что уголовное дело в скором времени будет передано в прокуратуру области, после чего Мурашова должны направить на принудительное лечение.
– Согласно заключению судебной комиссионной психолого-психиатрической экспертизы, гражданин признан невменяемым, в связи с чем не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими, – сообщил руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области Сергей Мальцев.
Мурашова направили на психиатрическую экспертизу, так как ранее он уже наблюдался у психиатра. В день задержания мужчина сообщил силовикам, что сначала посетил Храм-на-Крови, а затем "пошел в кино". Известно, что Мурашов участвовал в митинге против фильма "Матильда" в Тюмени.
- Нападение на ККТ "Космос" произошло утром 4 сентября. Мурашов на УАЗе с газовыми баллонами въехал во входную группу кинотеатра, вышел из машины и поджег ее. Сам мужчина получил ожоги и был позже задержан в больнице.
- В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога". На восстановление входной группы кинотеатра ушло 17 миллионов рублей.
- Поджог "Космоса" связывают с фильмом "Матильда", против которого выступают православные активисты и депутат Госдумы Наталья Поклонская. В Екатеринбурге не раз проводили акции и собирали подписи против этого фильма. Противники ленты считают, что она оскорбляет память Николая II, об отношениях которого с балериной Матильдой Кшесинской рассказывает картина.