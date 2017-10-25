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Пранкер Лексус разыграл актера, сыгравшего Николая II в «Матильде»

Пранкер Лексус разыграл актера, сыгравшего Николая II в "Матильде"
16+
Фото: Кинопоиск
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Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017

Екатеринбургский пранкер Лексус вместе с напарником Вованом опубликовали в сети новый ролик, в котором они поговорили с исполнителем роли Николая II в фильме Матильда Ларсом Айдингером.

Лексус представился российским режиссером Кириллом Серебренниковым, который сейчас помещен под домашний арест. Актер не понял обмана и согласился на разговор.

"Серебренников" предложил немцу роль в украинском фильме, который будет настроен против правительства России. Айдингер ответил: "Да, я бы с удовольствием принял бы участие".

Также актер выразил опасение за свою жизнь. Именно этим он аргументировал свой отказ приехать в Россию на примьеру "Матильды".

– Если честно, в данном аспекте я понимаю этих людей. Для них Николай Святой, и они боятся, что другие люди будут насмехаться над ним, будут говорить о нем без должного уважения. Но у меня нет ощущения, что мы как-то неуважительно отнеслись к памяти Николая. Мы показали эту историю в очень серьезном ключе, – сказал Айдингер.

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Олег Галимов, 26.10.2017, 08:16
Тэги: Новости
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