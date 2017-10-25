Стала известна причина яркого свечения в небе над Екатеринбургом

Желтое пятно на облаках появилось вечером 25 октября.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017
Причиной желтого свечения в небе над Екатеринбургом стала подсветка инновационного тепличного комбината в поселке Садовый. Сейчас комбинат готовят к запуску и тестируют его систему досвечивания, сообщает Znak.com со ссылкой на АО "Тепличное" (входит в холдинг УГМК).
Система досвечивания позволит выращивать на Урале помидоры и огурцы круглый год, что обеспечит Свердловскую область на 25% овощами закрытого грунта. Сейчас урожай в хозяйстве собирают с марта по октябрь.
Такое яркое свечение появилось также из-за пасмурной погоды и низких облаков. Яркое желтое пятно на небе напугало екатеринбуржцев вечером 25 октября: жители размышляли, что стало его причиной, и выдвигали собственные версии.