Стала известна причина яркого свечения в небе над Екатеринбургом

Желтое пятно на облаках появилось вечером 25 октября.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017

Причиной желтого свечения в небе над Екатеринбургом стала подсветка инновационного тепличного комбината в поселке Садовый. Сейчас комбинат готовят к запуску и тестируют его систему досвечивания, сообщает Znak.com со ссылкой на АО "Тепличное" (входит в холдинг УГМК).

Система досвечивания позволит выращивать на Урале помидоры и огурцы круглый год, что обеспечит Свердловскую область на 25% овощами закрытого грунта. Сейчас урожай в хозяйстве собирают с марта по октябрь.