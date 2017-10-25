«Ты будешь об этом жалеть»: радиоведущему, создавшему петицию против директора ЦПКиО, начали угрожать

Директор радиостанции написал заявление в полицию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017

Неожиданный поворот получила история с петицией за отставку руководителя ЦПКиО им. Маяковского Романа Шадрина. Одному из ее создателей – радиоведущему Александру Якубову (псевдоним Александр Цариков. Прим. авт.) начали поступать звонки с угрозами.

– Сегодня в 16:16 ему поступил анонимный звонок - неизвестный в агрессивной и нецензурной форме уведомил Сашу, что "он лезет не в своё дело" и "будет об этом жалеть", – сообщили на радиостанции "Серебряный дождь" в Екатеринбурге.

Также, на радиостанции отмечают, что не могут оставаться в стороне от угроз их сотруднику, особенно, в связи с недавним нападением на московского радиожурналиста Татьяну Фельгенгауэр.

Генеральный директор и главред радиостанции Константин Штейн написал заявление на имя начальника ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина, сообщили на "Серебряном дожде".

Напомним, нападение на журналистку Татьяну Фельгенгауэр произошло 23 октября в Москве.

Ворвавшийся на радиостанцию мужчина нанес женщине удар ножом в горло.

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