Ural Music Night пройдет под эгидой классической музыки: на главной площадке выступит Светлана Лобода

Вадим Самойлов петь на этот раз не будет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017

Четвертая Ural Music Night в Екатеринбурге, по предварительным данным, пройдет 29 июня 2018 года. Дата эта предварительна согласована на 90%, уточнил сегодня, 26 октября, на пресс-конференции директор фестиваля Евгений Горенбург.

– Проводить "Уральскую Ночь музыки" в День памяти, 22 июня, неуважительно. Плюс 27 числа пройдет последний матч в Екатеринбурге, останется работать только фан-зона в ЦПКиО, у полиции будет перерыв. Мы ограничены определенными документами, указом президента РФ, письмом от Мутко и другими, – уточнил Горенбург.

В этом году, как он отметил, будет сделан упор на классическую музыку.

– Четыре амбассадора будут с нами: детская филармония, консерватория, театр оперы и балеты и музыкальный колледж. Мы исполним мечту десятиклассников-выпускников, они будут выступать на площадке в филармонии. Вообще я очень хочу сохранить все площадки, которые были в прошлом году, – рассказал директор фестиваля.

Остается площадка "На грани" – на Городском пруду, гостиница "Исеть", в инфоцентре пройдет квартирник, уличные музыканты будут также играть у "Пассажа "(впервые это было организовано в 2017 году). На объединенной площадке выступит Светлана Лобода, она уже дала согласие.

– Мы не теряем надежды и вновь приглашаем Ринго Старра. Вышли на его английских представителей, но они сказали, что на 2018 год России в рамках тура нет. Связались с американскими представителями, там отнеслись к идее позитивнее, но ответа пока не дали. В связи с этим мы согласовали выступление Земфиры, с ней подписан протокол о намерениях. Также хотели бы и Джимми Роквая, но пока обсуждается, – уточнил Горенбург.

В "Ночь музыки" откроется площадка "Народности Урала", приглашен и Шанхайский симфонический оркестр.

– В прошлом году не было, но теперь в планах стоит открытие площадки хоров, обязательно туда хотим филармонию, взрослую и детскую. Николай Коляда будет отвечать за площадку "Театральная песня". Будет и "КВН-песня", – отметил директор фестиваля. – Вместо выступлений депутатов и других политиков откроем площадку "Песни начала века", за нее будет отвечать Константин Хабенский, который споет гостям под живой оркестр. Уже точно известно, что приедет ВИА "Татьяна" из Москвы. Около Терки (у Рубина) хотим сделать баттл с Оксимироном и Бастой, ведем с ребятами переговоры.

Вадим Самойлов в этот раз в концерте участия принимать не будет.

– Он будет наставником для ребят, как и в прошлом году. Планируем запустить Ural Music School: открытая за городом площадка, где будут жить и учиться дети. В прошлом году Вадим работал с детьми из 147-й гимназии, руководители договаривались лично с музыкантом, – уточнил Горенбург.

Также для подготовки к Ural Music Night открылась школа волонтеров. Первое собрание у ребят уже было, поступило 92 анкеты. В ближайшую субботу, 28 октября, пройдет вторая встреча. Присоединиться к ним может любой желающий.

– Мы хотим привлекать молодежь, больше студентов. Активно сотрудничаем с УрФУ, хотим, чтобы ребята и помогли нам, и сами научились. Одному провернуть такой объем работы просто не под силу, поэтому готовимся заранее. В течение этого года ребята будут учиться не только консультировать и раздавать флаеры, но и работать с артистами, с гостями, со СМИ, – уточнила пресс-аташе фестиваля Елена Запрудина.

"Ночь музыки" пройдет в Екатеринбурге уже в 4-й раз. Первый фестиваль посетили 80 тысяч человек, второй – 100 (фоторепортаж НАШЕЙ). В 2017 году он собрал 150 тысяч. Евгений Горенбург не загадывает, сколько будет в этот раз, но увеличения территории фестиваля, которая проходит от Дворца молодежи до Музкомедии, он не планирует.

Вход на все площадки ural Music Night для зрителей остается бесплатным. На главной концертной площадке утром следующего дня по-прежнему всех приглашают встретить рассвет.

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