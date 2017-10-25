В центре Екатеринбурга пройдет акция «Молитва памяти»

Все желающие смогут прочитать имена жертв советских репрессий.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017

В следующий понедельник, 30 октября, в Екатеринбурге пройдет ежегодная акция "Молитва памяти", которая приурочена ко Дню памяти жертв советских репрессий.

фото: Екатеринбургская епархия

Поминальное чтение имен репрессированных пройдет сразу в двух местах.

– С 12.00 до 18.00 акция пройдет на площади перед храмом Большой Златоуст и возле часовни святой великомученицы Екатерины. Кроме того, в 18.00 у храма Большой Златоуст состоится торжественная часть In Memoriam. Завершится акция шествием со свечами к скверу напротив пр. Ленина, 17, – рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Принять участие в акции и прочитать имена своих близких или знакомых, которые пострадали во времена репрессий, может любой желающий.

Организаторы предлагают зажечь в 21.00 на окне свечу в память о тех, кто погиб или пострадал в годы репрессий.

В этом году "Молитва памяти" пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Твери, Самаре, Воронеже, Пскове, Архангельске, Томске, Нижневартовске и других городах России.

Акция проходит с 2010 года.

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