В Екатеринбурге преступники вновь «обчистили» салон сотовой связи

На этот раз злоумышленники похитили ценности из павильона на Сортировке.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017
Павильон по продаже сотовых телефонов вновь стал жертвой нападения.
Как рассказали НАШЕЙ в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбургу, предположительно, злоумышленники забрались в салон на Технической в ночь на 26 сентября. Взлом двери и пропажу ценностей владельцы обнаружили утром и обратились в полицию.
– На указанный адрес выезжала следственно-оперативная группа полиции, проведен осмотр места происшествия, – рассказали в ведомстве.
- Сейчас устанавливается точная сумма ущерба.
- Напомним, недавно полицейские задержали мужчину, который совершил серию ограблений салонов сотовой связи в Екатеринбурге и Челябинске.
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