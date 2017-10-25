В Екатеринбурге преступники вновь «обчистили» салон сотовой связи

16+ Фото: архив НАШЕЙ

На этот раз злоумышленники похитили ценности из павильона на Сортировке. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017 Павильон по продаже сотовых телефонов вновь стал жертвой нападения. Как рассказали НАШЕЙ в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбургу, предположительно, злоумышленники забрались в салон на Технической в ночь на 26 сентября. Взлом двери и пропажу ценностей владельцы обнаружили утром и обратились в полицию. – На указанный адрес выезжала следственно-оперативная группа полиции, проведен осмотр места происшествия, – рассказали в ведомстве. Сейчас устанавливается точная сумма ущерба.

Напомним, недавно полицейские задержали мужчину, который совершил серию ограблений салонов сотовой связи в Екатеринбурге и Челябинске. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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