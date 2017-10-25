«Городу нужен современный парк»: в Екатеринбурге собирают подписи за отставку главы ЦПКиО

Петицию создал известный уральский шоумен Александр Цариков.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017

В Екатеринбурге начали сбор подписей за отставку директора парка Маяковского Романа Шадрина. Соответствующую петицию на сайте Change.org создал известный уральский шоумен Александр Цариков.

– Под его руководством парк деградирует, – уверен шоумен. – Из места отдыха и развлечений для жителей и гостей города парк превращается в дискомфортное, заброшенное, замусоренное пространство, похожее на дикий пустырь. При этом Роман Шадрин прямо заявляет, что не видит необходимости преображать территорию ЦПКиО в соответствии с мировыми стандартами, делать его удобным, безопасным и дружелюбным.

Приметно за час под петицией подписались 70 человек. Автор обещает доставить ее администрацию Екатеринбурга.

– Мы просим городские власти сменить директора ЦПКиО и объявить конкурс на замещение должности директора, сделав процедуру выбора открытой и прозрачной. Городу нужен новый современный парк. Конечно, на глубокие перемены нужны деньги, но главное нужен талантливый и смелый человек, с приличествующим образованием, человек который возглавит команду единомышленников, способных начать перемены и подключить к ним горожан, в том числе и на альтруистической основе, – говорится в петиции.

Напомним, горожане возмущаются из-за памятников, похожих на могилки, которые Роман Шадрин устанавливает в ЦПКиО.

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