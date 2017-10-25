В Екатеринбурге уничтожили еще 100 кг мяса

Его происхождение установить не удалось.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017
В Екатеринбурге Россельхознадзор уничтожил 96 килограммов мяса, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники областного управления Россельхознадзора и ФСБ проверили торговую базу на улице Комсомольской и обнаружили нелегальную мясную продукцию: 20 килограммов мяса индейки, 51 килограмм курицы и 25 килограммов субпродуктов.
У продавца не было ветеринарных сопроводительных документов, происхождение мяса установить не удалось, поэтому сотрудники надзорного ведомства решили его уничтожили. На руководство базы составили административные протоколы.
- Ранее в Екатеринбурге уничтожили 300 килограммов мяса. Продукцию без документов обнаружили во время проверок на Таганском ряду.