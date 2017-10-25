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В Екатеринбурге уничтожили еще 100 кг мяса

В Екатеринбурге уничтожили еще 100 кг мяса
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Фото: pxhere.com
Его происхождение установить не удалось.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017

В Екатеринбурге Россельхознадзор уничтожил 96 килограммов мяса, сообщили в пресс-службе ведомства.
 
Сотрудники областного управления Россельхознадзора и ФСБ проверили торговую базу на улице Комсомольской и обнаружили нелегальную мясную продукцию: 20 килограммов мяса индейки, 51 килограмм курицы и 25 килограммов субпродуктов.
 
У продавца не было ветеринарных сопроводительных документов, происхождение мяса установить не удалось, поэтому сотрудники надзорного ведомства решили его уничтожили. На руководство базы составили административные протоколы.
  • Ранее в Екатеринбурге уничтожили 300 килограммов мяса. Продукцию без документов обнаружили во время проверок на Таганском ряду. 

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Маша Шмурыгина, 26.10.2017, 19:27
Тэги: Еда
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