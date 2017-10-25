В Екатеринбурге уничтожили еще 100 кг мяса

Его происхождение установить не удалось. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017 В Екатеринбурге Россельхознадзор уничтожил 96 килограммов мяса, сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудники областного управления Россельхознадзора и ФСБ проверили торговую базу на улице Комсомольской и обнаружили нелегальную мясную продукцию: 20 килограммов мяса индейки, 51 килограмм курицы и 25 килограммов субпродуктов. У продавца не было ветеринарных сопроводительных документов, происхождение мяса установить не удалось, поэтому сотрудники надзорного ведомства решили его уничтожили. На руководство базы составили административные протоколы. Ранее в Екатеринбурге уничтожили 300 килограммов мяса. Продукцию без документов обнаружили во время проверок на Таганском ряду. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 26.10.2017, 19:27

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 26.10.2017, 19:27Тэги: Еда Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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