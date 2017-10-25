Наверх
В Екатеринбурге вынесли приговор организатору финансовой пирамиды
16:04, сегодня
В честь чемпионата мира в "Уральскую ночь музыки-2018" будут работать спортивные площадки
15:46, сегодня
Униженные и оскорбленные: рецензия на фильм "Матильда"
15:45, сегодня
ВТБ повысил ставки по сезонному вкладу "Громкая выгода"
15:38, сегодня
С начала года объем привлеченных средств ВТБ в УрФО вырос в 1,5 раза
Мэрия Екатеринбурга потратит 10 миллионов на ноутбуки и телефоны
15:32, сегодня
В Свердловской области женщина на Ford Focus утонула в карьере
15:10, сегодня
В Свердловской области водитель грузового Mercedes погиб в ДТП с автогрейдером
14:52, сегодня
ВТБ поддержал развитие южных центров группы "Тюменьагромаш"
В Екатеринбурге парень выпал с 18 этажа
14:34, сегодня
Ural Music Night пройдет под эгидой классической музыки: в ней примут участие филармония, Оперный и консерватория
14:30, сегодня
"Городу нужен современный парк": в Екатеринбурге собирают подписи за отставку главы ЦПКиО
14:09, сегодня1
3 ситуации, когда брать ипотеку нужно не в банке
В Екатеринбурге преступники вновь "обчистили" салон сотовой связи
14:02, сегодня
Поджигателя ККТ "Космос" в Екатеринбурге признали невменяемым
14:00, сегодня
На "Ночь музыки" в Екатеринбурге пригласят Земфиру
13:46, сегодня
ВТБ профинансировал ООО "АрктикЭнергоСтрой" на 220 млн рублей
Ремонт на проспекте Ленина в Екатеринбурге закончат только к 15 ноября
13:45, сегодня
Стала известна причина яркого свечения в небе над Екатеринбургом
13:12, сегодня1
В Екатеринбурге пройдет IV Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech
12:53, сегодня
Портфель привлеченных средств населения Группы ВТБ превысил 3 трлн рублей
В центре Екатеринбурга пройдет акция "Молитва памяти"
12:39, сегодня
Ксения Собчак ответит на вопросы екатеринбуржцев
12:32, сегодня
В Свердловской области дети вынуждены добираться в школу по опасному мосту
11:55, сегодня
Смена реквизитов котловых счетов
Кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в УрФО превысил 200 млрд рублей
11:35, сегодня
В выходные в Екатеринбурге резко похолодает
10:58, сегодня
В уральскую колонию привезли отборных телочек
10:38, сегодня
Бесплатное открытие расчетного счета и оформление документов
Отрезавшую себе грудь Юлию Савиновских проверит психолог
10:18, сегодня
"Выращивают киборгов": в небе над Екатеринбургом появилось странное свечение
09:49, сегодня
Фотограф из Екатеринбурга снял потрясающие пейзажи Свердловской области
09:15, сегодня1
ВТБ Форекс удвоил среднемесячный объем сделок по итогам третьего квартала
В Екатеринбурге "Газель" насмерть сбила пешехода у ж/д вокзала
08:46, сегодня
Пранкер Лексус разыграл актера, сыгравшего Николая II в "Матильде"
08:16, сегодня
"Песни поэта оживают на нашей сцене": Сергей Безруков показал екатеринбуржцам спектакль про Высоцкого
22:55, 25.10.2017
Актуальные вопросы капитального ремонта рассмотрели в Западном управленческом округе
В пожаре в частном доме на Уралмаше погибли двое детей
21:11, 25.10.2017
Кощей, Баба Яга и Водяной борются со злом: рецензия на фильм "Последний богатырь"
20:41, 25.10.2017
Депутаты не договорились с чиновниками: в Екатеринбурге мэрия больше не будет оплачивать освещение во дворах
20:07, 25.10.20171
Группа ВТБ выдала полмиллиарда рублей по программе кредитования подержанных автомобилей
"Екатеринбург не брошу": нового губернатора Омской области Буркова в Госдуме заменил свердловчанин Ионин
19:52, 25.10.2017
Провалом асфальта на Амундсена в Екатеринбурге заинтересовалась прокуратура
18:55, 25.10.2017
Школьник из Березовского помогает полиции бороться с преступностью с помощью LEGO
18:35, 25.10.2017
ВТБ поддерживает инвестиционный проект "Сила картона" в Перми
Свердловский чиновник лишился работы из-за диплома бакалавра
18:34, 25.10.2017
В Свердловской области фура съехала с заснеженной трассы и врезалась в дом
17:06, 25.10.2017
На стройке в Екатеринбурге погиб рабочий
16:58, 25.10.2017
ВТБ снизил минимальную ставку по кредиту наличными на 2 п.п.
Электрички в Свердловской области будут ездить с опозданиями
16:53, 25.10.2017
В Серове три человека погибли от отравления жидкостью для стекол
16:40, 25.10.2017
За отделениями "Почты России" в Свердловской области будут следить: там появится видеонаблюдение
16:06, 25.10.2017
Сергей Кульпин, ВТБ: 2017 год станет рекордным по спросу на ипотеку
В реке, питающей свердловский город, исчезла рыба и позеленела вода
15:53, 25.10.20172
В Екатеринбурге отложили запуск трамваев по Макаровскому мосту
15:43, 25.10.2017
В Городском пруду Екатеринбурга начали поднимать уровень воды
15:15, 25.10.20172
Аналитик ВТБ24 Олег Душин: Вера в глобальный рост стимулирует вложения в акции
Санврачи нашли два десятка нарушений в екатеринбургском парке Маяковского
15:06, 25.10.20171
Коммунальщики Екатеринбурга всю ночь вывозили снег
13:59, 25.10.20172
Историк: от останков семьи Николая II сохранилось лишь 70 граммов костей
13:56, 25.10.2017
Официальный мяч ЧМ-2018 представят в ноябре
13:40, 25.10.2017
В Екатеринбурге отложили открытие улицы Колмогорова
13:23, 25.10.2017
"Зачем морозить людей?": вместо пикетов противники "Матильды" будут обзванивать кинотеатры Екатеринбурга перед премьерой
13:21, 25.10.2017
Активистов "Русского марша" в Екатеринбурге выгоняют с Уралмаша
13:17, 25.10.2017
Хватит лихачить: областная ГИБДД просит водителей быть аккуратнее
13:04, 25.10.2017

В Екатеринбурге вынесли приговор организатору финансовой пирамиды

В Екатеринбурге вынесли приговор организатору финансовой пирамиды
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Он похитил у 14 человек около 3,7 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017

Октябрьский суд Екатеринбурга вынес приговор Динису Валитову, который организовал финансовую пирамиду.

Устновлено, что с 2013 по 2014 года Валитов был учредителем и директором ООО "Уралмикрозайм". Фиктивная фирма обещала приумножить вклады своих клиентов.

– Валитов заключал договоры займа под проценты. При этом он гарантировал вкладчикам получение высокого дохода, не намереваясь исполнять обязательства, –рассказали в прокуратуре.

Мошенник частично возвращал деньги одним, используя для этого деньги уже новых клиентов.

  • В результате 14 человек лишились 3,7 миллионов рублей.
  • Суд признал Валитова виновным и назначил ему 2 года колонии общего режима.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Олег Галимов, 26.10.2017, 16:04
Тэги: Суд
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Позитив Авто Еда Скорая помощь Доска позора Бизнес ИГИЛ Суд Экономика Животные Происшествия Статистика Мода В Египте разбился самолет с российскими туристами Общественный транспорт Горящие авто Ельцин-центр Лайфхак Новый год Новости России Мужчины В Екатеринбурге -40 градусов Дом-2 Криминал Музыка Школа Расстрел ЗАГС Производство Бэби-боксы Биатлон Дороги ВУЗ Самолет Минобороны упал в Якутии Семья Ошибки врачей Опрос Интернет Слухи Военный репортаж История Екатеринбурга Парковки Отключение света Уралмаш, Эльмаш Искусство ЖКХ ГИБДД Новости Розыск Мировые новости Гололед Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Екатеринбуржцы в разных странах Шоу-бизнес Война ритуальных агентств Скандал с Новиковым Секс Дело Пьянкова Дети Рейтинг Медицина Пожар Расстрел на Депутатской Смерть Мистика Красота Репортаж Футбол Знаменитости Студенты Грипп Психология Развлечения Недвижимость Свердловской области История успеха Голодовка в колонии Тест Интервью Хэллоуин-2015 Убийство Ирины Вахрушевой Здоровье Кто заработал Выставки Убийство в Рахмангулово Жизнь в городе Волейбол Крушение самолета под Ростовом ДТП СМИ Отдых Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Снос монастыря на Качканаре Ту 154 Эксклюзив Видео Личное Храм святой Екатерины Спорт Афиша Недвижимость Новости дня Образование Религия Фото Катастрофа Строительство Погода Путин 9 мая Сибирская язва Мультимедиа Транспорт Ловец покемонов Рецензия Политика Дорожные воины Истории 9 мая Приостановка полетов в Египет Деньги Транспортная реформа Кризис и санкции ЧМ-2018 Экономия Взятки Коллекторы Грипп в Екатеринбурге Баскетбол Высокие технологии Обрушение крыши на Калинина Отношения ЖКХ Свердловской области Культура Скандалы Финансы Корь МЧС Конкурсы Горячее Расписание Женщины Взрыв Необычное Самолет Приговор Лошагину Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Мотоциклы Пусть говорят Растения Туризм Хоккей

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru