В Екатеринбурге вынесли приговор организатору финансовой пирамиды

Он похитил у 14 человек около 3,7 миллионов рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017

Октябрьский суд Екатеринбурга вынес приговор Динису Валитову, который организовал финансовую пирамиду.

Устновлено, что с 2013 по 2014 года Валитов был учредителем и директором ООО "Уралмикрозайм". Фиктивная фирма обещала приумножить вклады своих клиентов.

– Валитов заключал договоры займа под проценты. При этом он гарантировал вкладчикам получение высокого дохода, не намереваясь исполнять обязательства, –рассказали в прокуратуре.

Мошенник частично возвращал деньги одним, используя для этого деньги уже новых клиентов.

В результате 14 человек лишились 3,7 миллионов рублей.

Суд признал Валитова виновным и назначил ему 2 года колонии общего режима.

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