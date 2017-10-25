«Выращивают киборгов»: в небе над Екатеринбургом появилось странное свечение

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017
В ночь с 25 на 26 октября в небе над Екатеринбургом горожане заметили странное свечение. Фотографии уже появились в социальных сетях. Свет в небе также заметили и жители Челябинска.
фото: группа "ВКонтакте" "Типичный Екатеринбург"
На снимках отчетливо видно, что в небе видны желтые пятна. В комментариях его даже сравнили с "ядерным взрывом".
Авторы фотографий пояснили, что свет, скорее всего, исходит от тепличных комплексов и отражается в облаках. Подписчики "ТЕ" выдвинули несколько шутливых версий, что это может быть:
"Свет от пестицидов"; "Бэтмена вызывают. Бэтмен приди, порядок наведи", "Выращивают киборгов, это база „Скайнет“.
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