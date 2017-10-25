В Нижнем Тагиле арестован третий полицейский, подозреваемый в убийстве задержанного

Двоих его сослуживцев задержали во вторник.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017

В Нижнем Тагиле арестован еще один полицейский по подозрению в убийстве задержанного Станислава Головко. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на адвоката сестры погибшего и следователя СКР.

– Ему также предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего и в превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий.

В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения. Следствие ходатайствует о заключении обвиняемого под стражу, — цитирует издание руководителя следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила Дениса Кильбиханова.