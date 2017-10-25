В Свердловской области начальница почты присваивала пенсии

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017
Туринский районный суд рассмотрит уголовное дело против женщины, обвиняемой в присвоении пенсий.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, бывшая начальница почтового отделения Туринск Ирбитского почтамта УФПС присвоила более 52 тысяч рублей.
– По версии следствия, в период с июля по сентябрь 2016 года обвиняемая, находясь на рабочем месте в отделении почтовой связи по ул. Спорта в г. Туринске, присвоила себе поступившие в отделение и вверенные ей, как начальнику, для выдачи пенсионерке денежные средства (пенсии), – сообщили в ведомстве.
Чтобы присвоение денег, обвиняемая расписывалась в почтовых поручениях от имени пенсионеров.
- Женщина полностью признала свою вину.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!