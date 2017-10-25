В Свердловской области начальница почты присваивала пенсии

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Она расписывалась в поручениях от имени пенсионеров. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017 Туринский районный суд рассмотрит уголовное дело против женщины, обвиняемой в присвоении пенсий. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, бывшая начальница почтового отделения Туринск Ирбитского почтамта УФПС присвоила более 52 тысяч рублей. – По версии следствия, в период с июля по сентябрь 2016 года обвиняемая, находясь на рабочем месте в отделении почтовой связи по ул. Спорта в г. Туринске, присвоила себе поступившие в отделение и вверенные ей, как начальнику, для выдачи пенсионерке денежные средства (пенсии), – сообщили в ведомстве. Чтобы присвоение денег, обвиняемая расписывалась в почтовых поручениях от имени пенсионеров. Женщина полностью признала свою вину. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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, 26.10.2017, 18:05

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Евгений Стоянов , 26.10.2017, 18:05Тэги: Суд Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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