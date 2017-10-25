В уральскую колонию привезли отборных телочек

Специально для них построили новое помещение.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017
В Краснотурьинскую женскую колонию № 16, где отбывают наказание более 400 женщин, привезли буренок, сообщает пресс-служба областного ГУФСИН. Телочек ждал новый коровник. Животных доставили из Ивделя.
фото: пресс-служба ГУФСИН Свердловской области
В исправительном учреждении активно развивается животноводство. Недавно там построили новый коровник, который соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям.
фото: пресс-служба ГУФСИН Свердловской области
Помещение оборудовано отоплением, электричеством, централизованным сливом, а также кормушками.
- В ГУФСИН также отметили, что в ИК-16 разводят породу венгерских свиней – мангалицу.
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