В уральскую колонию привезли отборных телочек

Специально для них построили новое помещение. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017 В Краснотурьинскую женскую колонию № 16, где отбывают наказание более 400 женщин, привезли буренок, сообщает пресс-служба областного ГУФСИН. Телочек ждал новый коровник. Животных доставили из Ивделя. фото: пресс-служба ГУФСИН Свердловской области В исправительном учреждении активно развивается животноводство. Недавно там построили новый коровник, который соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям. фото: пресс-служба ГУФСИН Свердловской области Помещение оборудовано отоплением, электричеством, централизованным сливом, а также кормушками. В ГУФСИН также отметили, что в ИК-16 разводят породу венгерских свиней – мангалицу. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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