В выходные в Екатеринбурге резко похолодает

В воскресенье столбик термометра опустится до -7.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017
Ближайшие выходные не порадуют жителей Екатеринбурга теплой осенней погодой. По сообщениям синоптиков Гидрометцентра России, в столице Урала потеплеет лишь к понедельнику.
При этом обильных осадков, как это было два дня назад, в мегаполисе не ожидается.
Так в пятницу, 27 октября, ночью -4, днем около 0 градусов.
В субботу, 28 октября, ночью -5, днем не выше -1
В воскресенье, 29 октября, ночью -7, днем потеплеет до 0.
- Первый снег в Екатеринбурге выпал еще первого октября.
- Накануне синоптики сообщали неоднозначные прогнозы. В ближайшие дни екатеринбуржцев ждет серьезное похолодание, а в последние дни октября, напротив, потепление.
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