В выходные в Екатеринбурге резко похолодает

В воскресенье столбик термометра опустится до -7.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017

Ближайшие выходные не порадуют жителей Екатеринбурга теплой осенней погодой. По сообщениям синоптиков Гидрометцентра России, в столице Урала потеплеет лишь к понедельнику.

При этом обильных осадков, как это было два дня назад, в мегаполисе не ожидается.

Так в пятницу, 27 октября, ночью -4, днем около 0 градусов.

В субботу, 28 октября, ночью -5, днем не выше -1

В воскресенье, 29 октября, ночью -7, днем потеплеет до 0.

Первый снег в Екатеринбурге выпал еще первого октября.

Накануне синоптики сообщали неоднозначные прогнозы. В ближайшие дни екатеринбуржцев ждет серьезное похолодание, а в последние дни октября, напротив, потепление.

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