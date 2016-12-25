Екатеринбургский общественный транспорт признали небезопасным

Это стало результатом высокой степени его износа.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016
Трамвайно-троллейбусное управление Екатеринбурга сообщило, что в данный момент не может гарантировать полную безопасность своего транспорта из-за высокого износа подвижного состава. Из года в год убытки городского транспорта держатся на уровне 3,5 миллиардов рублей.
Ежегодные расходы на общественный транспорт — 8 миллиардов рублей
Об этом сегодня, 26 декабря, заявил руководитель городского комитета по транспорту Игорь Федотов. По его словам, на обеспечение работы общественного транспорта Екатеринбурга расходуется 8 миллиардов рублей. Доход составляет порядка 4,5 миллиардов рублей в год, включая субсидии муниципального бюджета в 700 миллионов рублей. Остальные 3,5 миллиардов рублей ничем не покрываются.
Гарантии на полную безопасность общественного транспорта — нет
Известно, что средний возраст трамвайных вагонов в Екатеринбурге — 35 лет, 90 % троллейбусов также полностью выработали свой ресурс.
— На данный момент предприятие не может гарантировать полную безопасность общественного транспорта, — сообщил главный инженер Октябрьского депо «ЕТТУ» Олег Кошкин.
- Летом 2017 года планируется сокращение троллейбусного парка на 30 %. На сегодняшний день материально-техническая база «ЕТТУ» не позволяет предприятию закупать и обслуживать новые модели троллейбусов.
- Как рассказал Игорь Федотов, себестоимость перевозки одного пассажира «ЕТТУ» составила 25,5 рублей, «Екатеринбургского метрополитена» — 28 рублей и «МОАП» — 33 рубля.
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