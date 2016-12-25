«Пора поставить точку»: губернатор Евгений Куйвашев подтвердил, что храм-на-воде в Екатеринбурге будет построен

Губернатор подчеркнул, что вопрос о строительстве храма решен окончательно.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016

Сегодня, 26 декабря, в доме Севастьянова проходит пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, посвященная итогам 2016 года. НАШ корреспондент находится на мероприятии и рассказывает о ключевых моментах выступления губернатора.

Один из вопросов, которые журналисты задали губернатору, был о нашумевшем строительстве так называемого храма-на-воде в акватории городского пруда:

– Будет ли учтено мнение тех горожан, кто резко выступает против возведения храма?

Евгений Кувашев ответил, что храму быть и что он станет хорошим подарком к 300-летию Екатеринбурга.

– Мы стремимся выработать максимально взвешенную позицию. Обязательно будет воспринята любая точка зрения. Подавляющее большинство в градсовете приняли решение, что храму быть. Пора поставить в этом вопросе точку. Что касается вида, пусть архитекторы и специалисты обсуждают и спорят, но храм будет – это уже очевидно.

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