«Мы все набирали ее номер телефона»: Куйвашев и Ройзман рассказали о Докторе Лизе

За две недели до крушения Ту-154 Доктор Лиза сказала, что не знает, вернется ли живой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в воскресенье, 25 декабря, выразили соболезнования из-за смерти Елизаветы Глинки (Доктора Лизы). Она была на борту разбившегося в Сочи военного самолета Ту-154.

– Ей многие помогали в России – собирали все медикаменты, инвалидные коляски, а она отправляла. И не только в Сирию, а и в Донбасс... Это достаточно сложные алгоритмы, потому что там (в Сирии) не так просто взять и проехаться по больницам. Я был знаком с ее отцом. Очень геройский мужик, воевавший, веселый... Любил с ним общаться, но он умер не так давно. Я знаком с мужем Лизы, он очень талантливый юрист. Но что я могу ему сейчас сказать? Направлю официальные соболезнования. А как сейчас с ним разговаривать – я не знаю. И уж тем более не знаю, что мог бы сейчас сказать ее детям и внукам, – отметил Евгений Ройзман, который дружил с Доктором Лизой.

– Мы все набирали номер сотового телефона Елизаветы Глинки. Одно желание – услышать ее голос. Значит она жива. Значит хоть кто-то жив. Но нет. Ничего… Мы виделись с Лизой неделю назад. И вот такая страшная новость… Погибли наши ребята, наши святые люди. Все уральцы переживают, как родных потеряли, x написал на своей странице в соуиальной сети Евгений Куйвашев.

Две недели назад Доктор Лиза получила премию от Владимира Путина за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности. В благодарственной речи она сказала, что едет сначала в Донецк, а потом в Сирию. И заметила, что никогда не знает, вернется ли живой.

Несколько лет назад на телеканале Рен ТВ вышел документальный фильм про Доктора Лизу. Там Елизавета Глинка ответила на вопрос журналистки о смерти.

– Я не боюсь смерти? Боюсь, как и все, потому что я не знаю, что там. У меня есть какое-то ощущение как у человека религиозного, что там должно быть лучше и что Бог добрее, чем мы себе представляем. Но для себя я смерти боюсь. Я не знаю, какая она будет: она наступит внезапно или это будут какие-то страдания, - сказала Доктор Лиза.