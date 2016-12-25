«Оба самолета базировались в Кольцово»: фотограф из Екатеринбурга снял два разбившихся лайнера, Ту-154 и Ил-18, рядом

Ил-18 недавно разбился в Якутии, Ту-154 в воскресенье упал в Сочи.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016
Екатеринбургский фотограф Всеволод Махов 9 июня этого года сделал необычное фото в аэропорту Кольцово. Он снял рядом два самолета – Ил-18, который позже разбился в Якутии, и Ту-154, который рухнул в Сочи.
– Ну и картинка получилась… Погибший сегодня Ту-154Б-2 рулит мимо погибшего на днях Ил-18. Кто ж знал… Снято 9 июня. Оба самолета базировались в основном у нас. На военной площадке, - написал под фото Всеволод Махов.
Сейчас фотограф удивляется, почему самолеты поставили на перрон напротив аэровокзала. Ведь на северо-восточной окраине аэродрома есть военная площадка, где стоит большое количество военных самолетов.
- В качестве приоритетной версии крушения Ту-154 под Сочи рассматривается версия «технической неисправности». По словам специалистов, ошибка пилотов «маловероятна», поскольку пилоты имели «большой опыт управления воздушными судами такого типа и значительный налет часов».
- В самолете были 92 человека – 84 пассажира и восемь членов экипажа.
- Среди пассажиров была Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Она везла медикаменты для университетского госпиталя в сирийской Латакии.
- Летом 2016 года Елизавета Глинка приезжала в Екатеринбург на открытие первого отделения паллиативной помощи на базе горбольницы № 2.