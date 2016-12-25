«Газпромнефть» переименовала американо в руссиано на своих заправках в Екатеринбурге

На АЗС американо переименовали в руссиано, оставив прежние состав и цену.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016
На заправках «Газпромнефти» в Екатеринбурге начали продавать отечественный кофе - руссиано, сообщает ekb-room.ru сегодня, 26 декабря.
Руссиано, придуманный премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, появился как дополнительная опция на заправочных станциях «Газпромнефти». По словам представителей компании, под руссиано скрывается обычный американо - напиток по-прежнему имеет тот же состав и цену, однако в будущем руссиано приобретет индивидуальные вкус и стоимость.
Планы у сети серьезные - «Газпромнефть» намерена создать для отечественного кофе оригинальный купаж и собственный товарный знак.
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Дмитрий Медведев предложил переименовать американо в руссиано ради политкорректности во время Евразийского межправительственного совета 16 ноября 2016 года. Екатеринбургские рестораторы восприняли идею без энтузиазма.