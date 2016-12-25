«Газпромнефть» переименовала американо в руссиано на своих заправках в Екатеринбурге

На АЗС американо переименовали в руссиано, оставив прежние состав и цену.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016

На заправках «Газпромнефти» в Екатеринбурге начали продавать отечественный кофе - руссиано, сообщает ekb-room.ru сегодня, 26 декабря.

Руссиано, придуманный премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, появился как дополнительная опция на заправочных станциях «Газпромнефти». По словам представителей компании, под руссиано скрывается обычный американо - напиток по-прежнему имеет тот же состав и цену, однако в будущем руссиано приобретет индивидуальные вкус и стоимость.

Планы у сети серьезные - «Газпромнефть» намерена создать для отечественного кофе оригинальный купаж и собственный товарный знак.