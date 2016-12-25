Будут открыты, но не для всех: график работы ЗАГСов Екатеринбурга в новогодние праздники

Весь перечень услуг они продолжат оказывать с 10 января.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016
Отдел ЗАГС Екатеринбурга рассказал о воем графике работы в новогодние праздники. Однако принимать там будут исключительно по трагическим поводам – регистрации смерти.
Так, ЗАГСы будут оказывать эту услугу с 3 по 6 января и 8 января с 10:00 до 15:00. 1, 2 и 7 января ЗАГСы работать не будут.
Прочие услуги они продолжат оказывать с 10 января.
- Зарегистрировать смерть или получить повторное свидетельство (справку) можно при помощи сайта государственных услуг. Для регистрации там нужно ввести номер паспорта, СНИЛС, адрес электронной почты и номер мобильного телефона.