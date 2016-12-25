Будут открыты, но не для всех: график работы ЗАГСов Екатеринбурга в новогодние праздники

Весь перечень услуг они продолжат оказывать с 10 января.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016

Отдел ЗАГС Екатеринбурга рассказал о воем графике работы в новогодние праздники. Однако принимать там будут исключительно по трагическим поводам – регистрации смерти.

Так, ЗАГСы будут оказывать эту услугу с 3 по 6 января и 8 января с 10:00 до 15:00. 1, 2 и 7 января ЗАГСы работать не будут.

Прочие услуги они продолжат оказывать с 10 января.