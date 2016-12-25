День траура по погибшим в Ту-154: губернатор Евгений Куйвашев отменил все праздничные мероприятия в регионе

16+ Фото: Дмитрий Шевалдин/«Наша Газета»

Только для детей будут проведены новогодние елки. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016 Губернатор Свердловской области сегодня, 26 декабря, отменил все праздничные мероприятия и корпоративы из-за крушения самолета Министерства обороны России в Черном море. По информации пресс-службы областного правительства, сегодня будут проведены только праздничные мероприятия для маленьких детей (новогодние елки). Это связано с общероссийским днем траура в память о погибших в самолете Ту-154. Напомним, «Наша Газета» писала ранее, что в воскресенье, 25 декабря, в Черном море потерпел крушение самолет Министерства обороны России после взлета из аэропорта в Адлере, совершавший рейс в Сирию.

В результате происшествия погибло 92 человека, находившиеся на борту, в том числе и экипаж. Среди пассажиров рейса были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты «Первого канала» и НТВ, а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

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