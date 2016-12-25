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Храм-на-воде и арест барда Новикова: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев о главном в 2016 году

Храм-на-воде и арест барда Новикова: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев о главном в 2016 году
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Фото: Дмитрий Шевалдин/«Наша Газета»
Евгений Куйвашев ответил на самые главные вопросы, которые волнуют свердловчан.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня, 26 декабря, подвел итоги 2016 года, прокомментировав многие важные вопросы, которые волновали горожан и жителей региона. Публикуем главные тезисы с этой встречи.

Пресс-конференция Евгения Куйвашева

Сегодняшняя встреча Евгений Куйвашева с представителями средств массой информации в Доме Севастьянова началась с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе, произошедшей в воскресенье, 25 декабря.

В своем годовом отчете глава региона был краток и поспешил начать с вопросов от журналистов. Оказалось, что волновало всех многое.

О выборах губернатора в 2017 году

евгений куйвашев губернатор свердловская область

– Следующий год будет насыщенным – пройдут выборы не только губернатора, но и предстоит выбрать 44 главы муниципальных образований в области. Этот год был не менее насыщенным – прошли выборы в Государственную думу и Законодательное собрание Свердловской области.

Что касается меня? Я говорил не раз о своем участии или неучастии в выборах. Определяющим является доверие президента России. Поэтому как только состоится консультация – приму решение.

«Храму на воде – быть!»

евгений куйвашев губернатор свердловская область

– Храму быть. И то, что он станет хорошим подарком на 300-летие Екатеринбурга, безусловно. Мы стремимся выработать максимально взвешенную позицию касательно места строительства. Обязательно будет воспринята любая точка зрения в отношении храма. Но все до единого, вся рабочая группа, ее подавляющее большинство приняли решение, что храмы – быть.

Пора бы уже Екатеринбургу поставить точку в долгом споре, где он будет находиться. Мне кажется, сейчас найдено самое компромиссное решение. Что же касается его вида? Я думаю, пусть специалисты в этом вопросе обсуждают и спорят.

Если кто-то говорит, что для строительства храма мешает метро, то может, мы тогда вообще строить ничего не будем? Безусловно, это проект, в котором будет все учтено, в том числе и безопасность.

По предварительным данным стоимость строительства храма… Я не буду называть сумму. Это будет дорого стоить!

Вторая ветка метров Екатеринбурге

евгений куйвашев губернатор свердловская область

– Ориентировочно на вторую ветку метро необходимо около 40 миллиардов рублей. Мы ведем переговоры с банками и с потенциальными инвесторами. Наши коллеги уже выезжали в Москву для консультации. Облигационный займ не исключен. Мы просчитываем и этот финансовый вариант. Нам очень хотелось бы, чтобы инвестор вложил деньги и получал от этого процент, но и управлял. Есть интересанты, но вопрос до конца еще не урегулирован.

О допинговом скандале с Александром Поветкиным

евгений куйвашев губернатор свердловская область

– То, что произошло, не нанесло вреда региону. Мы, как организаторы, сделали все. То, что происходит с известным антидопинговым агентством, как они сегодня реагируют на российских спортсменов, это вопрос, на который должны отвечать специалисты чиновники от спорта.

Я считаю, что объявить за несколько часов до боя… Хотя можно было бы это сделать на неделю раньше. Иначе это, как подлостью, по-другому не назовешь. Сам Александр остается в лидерах рейтинга по версии WBC. Думаю, когда будут расставлены все точки, сам Поветкин поделится своим мнением.

Мы и дальше будем поддерживать профессиональный бокс. Сегодня это востребовано. Вы видели трибуны, которые были заполнены до отказа. Были заполнены гостиницы, работал малый и средний бизнес. Регион получил от этого максимум полезного.

О соседстве с Александром Новиковым и проблеме с «Бухтой Квинс»

евгений куйвашев губернатор свердловская область

– Ситуация, мягко сказать неприятная, но сложность ее в том, что это не дольщики. С дольщиками есть нормативная база, есть понимание как работать. С пайщиками – другая история – они регламентируются совершенно другими законами. Для того, чтобы помочь им (а такое желание есть), нужно согласие всех пайщиков. Я в том числе говорю и об Александре Новикове. Но вы знаете, как сейчас развиваются события.

Мы сможем оказать поддержку, только если все согласятся. И первый шаг уже нами сделан – мы готовы к различной ситуации. Но пока никаких решений от них, никакого желания мы не увидели.

С Александром Новиковым я эту тему не обсуждал. Совершенно точно мы с ним не общались, потому что он сейчас под домашним арестом. Мне по душе его творчество, поэтому если я с ним что-то и обсуждаю, то только его творчество.

  • Пресс-конференция губернатора Свердловской области длилась около двух часов.

Фото: Дмитрий Шевалдин/«Наша Газета»

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Дмитрий Шевалдин, 26.12.2016, 19:34
Тэги: Знаменитости, Общественный транспорт, Деньги
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