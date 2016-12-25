Осталось три дня: ледовый городок в Екатеринбурге почти готов к открытию

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016
В Екатеринбурге в четверг, 29 декабря, состоится торжественное открытие новогоднего ледового города на площади 1905 года в Екатеринбурге. НАША проверила готовность объекта к сдаче.
Готовность ледового городка
На сегодняшний день можно сказать, что ледовый городок в центре Екатеринбурга готов практически на сто процентов.
В настоящий момент работники завершают все необходимые работы по подключению электричества, а скульпторы заканчивают работы в оформлении городка.
Скульптуры в ледовом городке
Напомним, что в этом году тематика новогоднего объекта – мотивы произведений детского писатели Корнея Чуковского.
И действительно в ледовых скульптурах с легкостью узнаются персонажи произведений писателя: укравший солнце крокодил, муха-цокотуха, доктор Айболит и многие другие. Все это делается с подсветкой, которую прокладывают внутри скульптур.
Также в городке заканчиваются работы по установке детских аттракционов, у главной сцены поставлен традиционный большой видеоэкран, а ярмарочные домики и ледовые горки ждут своих первых покупателей.
Открытие ледового городка
«Наша Газета» писала ранее, что открытие ледового городка в Екатеринбурге состоится в четверг, 29 декабря в 17.00.
- Однако функционировать он начнет ранее: к 16.00 в ледовом городке включат новогодние огни и гирлянды, в 17.00 засверкает главная городская елка, в 17.50 для гостей праздника устроят салют.
- Самое интересное будет после: с 18.00 до 21.00 горожан ждет зрелищное световое шоу – на здании Администрации города покажут эффектный 3D-ролик.
- Работать ледовый городок будет: в праздничные дни и выходные – с 11.00 до 22.00, в в рабочие будни – с 16.00 до 22.00.