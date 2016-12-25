Осталось три дня: ледовый городок в Екатеринбурге почти готов к открытию

Какими скульптурами, горками и развлечениями он удивит в этом году горожан – в фоторепортаже «Нашей Газеты».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016

В Екатеринбурге в четверг, 29 декабря, состоится торжественное открытие новогоднего ледового города на площади 1905 года в Екатеринбурге. НАША проверила готовность объекта к сдаче.

Готовность ледового городка

На сегодняшний день можно сказать, что ледовый городок в центре Екатеринбурга готов практически на сто процентов.

В настоящий момент работники завершают все необходимые работы по подключению электричества, а скульпторы заканчивают работы в оформлении городка.

Скульптуры в ледовом городке

Напомним, что в этом году тематика новогоднего объекта – мотивы произведений детского писатели Корнея Чуковского.

И действительно в ледовых скульптурах с легкостью узнаются персонажи произведений писателя: укравший солнце крокодил, муха-цокотуха, доктор Айболит и многие другие. Все это делается с подсветкой, которую прокладывают внутри скульптур.

Также в городке заканчиваются работы по установке детских аттракционов, у главной сцены поставлен традиционный большой видеоэкран, а ярмарочные домики и ледовые горки ждут своих первых покупателей.

Открытие ледового городка

«Наша Газета» писала ранее, что открытие ледового городка в Екатеринбурге состоится в четверг, 29 декабря в 17.00.

Однако функционировать он начнет ранее: к 16.00 в ледовом городке включат новогодние огни и гирлянды, в 17.00 засверкает главная городская елка, в 17.50 для гостей праздника устроят салют.

Самое интересное будет после: с 18.00 до 21.00 горожан ждет зрелищное световое шоу – на здании Администрации города покажут эффектный 3D-ролик.

Работать ледовый городок будет: в праздничные дни и выходные – с 11.00 до 22.00, в в рабочие будни – с 16.00 до 22.00.