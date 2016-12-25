Названа сумма, которая нужна для строительства второй ветки метро в Екатеринбурге

Доверить строительство могут частным предпринимателям.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016
Как пишет портал ekb-room.ru, сегодня, 26 декабря, объявлена сумма, необходимая на создание второй ветки метро в Екатеринбурге.
От станции «Верх-Исетская» до «Синих Камней» через «Площадь 1905 года»
По словам губернатора Евгения Куйвашева, созданием новой очереди может заняться частный предприниматель.
– Сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, – сказал губернатор.
Сумма на строительство второй ветки исчисляется в миллиардах рублей
В 40 миллиардов рублей оценивают власти строительство второй ветки.
– Нам бы хотелось, чтобы инвестор не просто вложил деньги и потом получал прибыль и проценты – нам интересно, чтобы он вложил и сам бы управлял. Интересанты есть, но назвать я их пока не могу, – приводит портал слова губернатора.
- Напомним, ранее частный предприниматель из Санкт-Петербурга предлагал построить в Екатеринбурге метро за его счет. Также он предлагал сделать проезд бесплатным для жителей.
- Пока же екатеринбуржцев ожидает очередное повышение цены на проезд в метро.