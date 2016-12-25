Николай Коляда отказался отменять спектакли в Екатеринбурге в день траура по погибшим в крушении Ту-154

Общенациональный траур объявлен президентом РФ 26 декабря.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016

Глава «Коляда-театра» Николай Коляда отказался отменять новогодние спектакли из-за траура по жертвам крушения Ту-154, который объявлен 26 декабря . Об этом режиссер написал на своей странице в Facebook.

По словам Николая Коляды, он не будет лишать детей новогодних спектаклей, билеты на которые были проданы еще в начале осени.

– Я не смогу им объяснить, что такое смерть, им не надо пока ничего про это знать, – написал режиссер. – Вечером в 20:00 у нас, как заявлено в программе, «Комедия в двух действиях «Клуб брошенных жен», но, кто видел и выходил в финале в слезах со спектакля, знает, что там такая комедия, что – смешно-смешно, а к концу сердце от боли сжимается. И этот спектакль я отменять не буду. Там тоже почти все продано, осталось с десяток билетов. Выйду перед началом и скажу публике, и она поймет. Люди поймут. В России живем потому что. В России. Очень горько и жалко погибших и их семьи

При этом Коляда отметил, что если в России объявлять дни траура, то каждый день пришлось бы посыпать голову пеплом.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!