Открытие первого дома для бюджетников в Екатеринбурге отменили из-за общенационального траура

Все торжества в регионе отменены в связи с указом губернатора.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016

В Екатеринбурге в связи с общенациональным трауром 26 декабря перенесли открытие первого дома для бюджетников, который построили в Академическом микрорайоне, сообщили в департаменте информполитики губернатора.

Торжественные мероприятия, посвященные сдаче первого дома для бюджетников, должны были пройти в Екатеринбурге 26 декабря. После авиакатастрофы Ту-154 президент РФ Владимир Путин объявил 26 декабря днем общенационального траура, а свердловский губернатор Евгений Куйвашев отменил все праздничные мероприятия в регионе, кроме новогодних елок для маленьких детей.

Открытие дома для бюджетников пройдет позже, детали пока не сообщаются.

Жилье в кооперативе «Альянс», созданном по поручению президента РФ и губернатора области, получат сотрудники федеральных, областных и муниципальных учреждений здравоохранений, образования и культуры и многодетные семьи.

Самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море утром 25 декабря. На борту лайнера, который летел в Сирию, находились военные, музыканты, журналисты. Никто из 92 пассажиров не выжил.

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