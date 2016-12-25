Паломники смогут добраться из Екатеринбурга до Верхотурья на бесплатной электричке

Бесплатный поезд будет курсировать в дни Симеона Верхотурского 30 и 31 декабря.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016
Паломники смогут отправиться в Верхотурье из Екатеринбурга на дни Симеона Верхотурского 30 и 31 декабря на бесплатном поезде, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии 26 декабря.
Празднование дня праведного Симеона Верхотурского пройдет в Свято-Николаевском мужском монастыре города Верхотурье. Празднества проведет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Расписание движения бесплатного электропоезда на празднование праведного Симеона Верхотурского 30-31 декабря (время местное):
30 декабря, электропоезд 7415 -7417
- Отправление со станции «Екатеринбург-Пассажирский» (ж/д вокзал) - 08.13
- Станция «ВИЗ» – 08.18 – 08.19
- Верх-Нейвинск – 09.46 – 09.51
- Невьянск – 10.21 – 10.26
- Нижний Тагил – 11.19 – 11.35
- Гороблагодатская – 12.30 – 12.35
- Кушва – 12.41 – 12.46
- Прибытие в Верхотурье 14.36
31 декабря, электропоезд 7418 - 7420
- Отправление из Верхотурья - 14.51
- Кушва – 16.20 – 16.23
- Гороблагодатская – 16.29 – 16.31
- Нижний Тагил – 17.22 – 17.39
- Невьянск – 18.44 –18.50
- Верх-Нейвинск – 19.18 – 19.28
- Станция «ВИЗ» – 20.43 – 20.44
- Прибытие на станцию «Екатеринбург-Пассажирский» - 20.51.
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