Певец Александр Новиков написал письмо президенту Путину

Бард считает обвинение против него сфабрикованным и просит президента вмешаться в происходящее.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016

Обращение к президенту от барда и худрука екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова выложено накануне, 25 декабря, в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Александр Новиков. Сайт поклонников творчества».

«Обвинение против меня сфабриковано!»

Напомним, 23 декабря Верх-Исетский суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения барду Александру Новикову. Принято решение о мере пресечения для уральского барда в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 22 февраля 2017 года. Новикову вменяют уголовную статью «Мошенничество в особо крупном размере».

Однако сам бард не согласен с таким решением и решил бороться за свою правду. Он написал письмо президенту Путину с просьбой вмешаться в процесс и восстановить честное имя певца.

Новикова поддержали коллеги по цеху

Лидия Танич, член Союза писателей России, вдова Михаила Танича, художественный руководитель группы «Лесоповал» выступила в защиту Новикова.

– Однажды оклеветанного человека легко снова огульно обвинить в нечистоплотности, в корысти и в бессердечности – есть в кого ткнуть пальцем! Оправдываться ему нечего – нужно просто внимательно и непредвзято разобраться в инкриминированном деле против Александра Новикова, и тогда правда восторжествует, – считает Лидия Танич.

В 2008 году в поселке Изоплит началось строительство коттеджного поселка. К 2012 году пайщики кооператива должны были получить свое жилье – всего 65 человек. Однако с 2008 по 2011 годы в кооперативе дважды менялся застройщик, и в итоге строительство было приостановлено.

Проект поселка «Бухта Квинс» является собственностью барда Александра Новикова.

Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Свердловской области в ноябре 2015 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

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