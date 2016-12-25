Ройзман предложил назвать екатеринбургский хоспис именем Доктора Лизы

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016
Евгений Ройзман предложил назвать отделение паллиативной помощи ЦГБ N 2 именем главы благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки. Об этом сам мэр написал на своей странице в Инстраграме сегодня, 26 декабря.
Доктор Лиза очень много сделала для открытия хосписа в Екатеринбурге
– Несколько лет назад мы пришли с ней на прием к тогдашнему губернатору Свердловской области Александру Мишарину и убедили его в необходимости открытия такого отделения в Екатеринбурге, – говорит Евгений Ройзман.
Доктор Лиза приезжала в Екатеринбург
Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, приезжала в Екатеринбург накануне открытия паллиативного отделения. Она беседовала с врачами и высказала несколько очень важных предложений по организации работы хосписа.
- Департамент информационной политики губернатора Свердловской области со ссылкой на Евгения Куйвашева заявил, что в регионе появится хоспис в память о докторе Лизе.
- Открытие первого в городе отделения паллиативной помощи состоялось в июле 2016 года в Центральной городской больнице N 2.
- Самолет Минобороны Ту-154 разбился вчера, 25 декабря, в Сочи. На борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку.
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