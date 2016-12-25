Сбежавшую из дома школьницу из Березовского сняли с поезда в Перми

Девочка сбежала из дома в Березовском в начале декабря.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016

В Перми задержали 16-летнюю школьницу из Березовского, которая сбежала из дома, сообщает портал 59.ru сегодня, 26 декабря.

Школьница сбежала из дома еще в начале декабря, купила билет на поезд до Москвы, но дальше Перми ей уехать не удалось: к тому времени девушка уже находилась в розыске. Сотрудники пермской транспортной полиции установили, что школьница купила билет на поезд сообщением Москва – Чита.

В ночь на 22 декабря поезд остановился на станции Пермь-II, где полицейские задержали подростка, а после передали родителям.