Сбежавшую из дома школьницу из Березовского сняли с поезда в Перми

Девочка сбежала из дома в Березовском в начале декабря.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016
В Перми задержали 16-летнюю школьницу из Березовского, которая сбежала из дома, сообщает портал 59.ru сегодня, 26 декабря.
Школьница сбежала из дома еще в начале декабря, купила билет на поезд до Москвы, но дальше Перми ей уехать не удалось: к тому времени девушка уже находилась в розыске. Сотрудники пермской транспортной полиции установили, что школьница купила билет на поезд сообщением Москва – Чита.
В ночь на 22 декабря поезд остановился на станции Пермь-II, где полицейские задержали подростка, а после передали родителям.
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