Раздетые сноубордистки устроили горячую фотосессию на горе Ежовой

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016
Екатеринбургский фотограф Кирилл Филинков устроил фотосессию девушек в купальниках на горе Ежовой в минувшие выходные, 24 и 25 декабря.
Не испугались холода
По словам организаторов, сложностей они не встретили.
- Обратились с предложением к владельцу Ежовой, он оказал всевозможные содействие. Предоставили снаряжение, подъемник, горячий чай. Хочется, чтобы молодежь не по клубам тусовала, а активно отдыхала. Две девочки специально приехали из Челябинска, - рассказал НАШЕЙ Кирилл Филинков.
Жених и невеста тоже за здоровый образ жизни
В фотосессии также приняла участие пара молодоженов, которые в финале праздника тоже прокатились с горы без лыжных пуховиков.
По словам организаторов, они намерены сотрудничать со всеми горнолыжными комплексами Свердловской области.
- Ранее фотограф устраивал урбанистическую фотосессию в Ельцин Центре.
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