Раздетые сноубордистки устроили горячую фотосессию на горе Ежовой

«Мы планируем привлечь внимание молодежи к активному отдыху: сноуборду, горным лыжам», – сказал автор фотосессии. Ему это удалось!

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016

Екатеринбургский фотограф Кирилл Филинков устроил фотосессию девушек в купальниках на горе Ежовой в минувшие выходные, 24 и 25 декабря.

Не испугались холода

По словам организаторов, сложностей они не встретили.

- Обратились с предложением к владельцу Ежовой, он оказал всевозможные содействие. Предоставили снаряжение, подъемник, горячий чай. Хочется, чтобы молодежь не по клубам тусовала, а активно отдыхала. Две девочки специально приехали из Челябинска, - рассказал НАШЕЙ Кирилл Филинков.

Жених и невеста тоже за здоровый образ жизни

В фотосессии также приняла участие пара молодоженов, которые в финале праздника тоже прокатились с горы без лыжных пуховиков.

По словам организаторов, они намерены сотрудничать со всеми горнолыжными комплексами Свердловской области.

Ранее фотограф устраивал урбанистическую фотосессию в Ельцин Центре.

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